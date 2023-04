Rutschmadame Völker stört die Randale! Woche für Woche nimmt die Rutschmadame das regionale Geschehen aus dem Blickwinkel des nahen Elsasses aufs Korn. Heute: Das Problem mit den Vermummten.

Vermummte an der 1.-Mai-Demo vergangenen Jahres in Basel. Bild: Juri Junkov

Sie können einem leidtun, die Sozis. Werden am Montag aus dem Fenster schauen, sehen, dass es regnet – und sich trotzdem aus dem Haus zwingen. Treu, wie sie nun mal sind. Zum De-Wette-Pärkli werden sie eilen, um den Demo-Start ja nicht zu verpassen. Die Schlauen werden eine schusssichere Weste tragen und einen Helm. Denn der «Antikapitalistische Block» wird auch dort und zu allem bereit sein.

Während an früheren 1.-Mai-Feiern die Bundespolizei heimlich namhafte Politgrössen fotografierte, versucht die Kantonspolizei heute unheimlich, namenlose «Revoluzzer»-Kids zu bändigen. Meist gelingt es diesen trotzdem, die Gebäude zu beschmieren, in denen die Hypotheken ihrer Elternhäuser liegen. Der Sache dienen die Vermummten nicht, liebe Sozis. Kein Mensch würde euch verübeln, wenn ihr aus «Heraus zum 1. Mai!» «Daheim am 1. Mai» macht. So entgeht ihr Pflasterstein-Angriffen und verpasst auch am Fest nichts. Denn die flammenden Reden politischer Schwergewichte – die fallen aus. Basel will offensichtlich keine Zugpferde und kein unerwartetes Publikum.

Das aus zahlreichen Gruppen bestehende 1.-Mai-Komitee soll gar SP-Schweiz-Co-Präsidentin Mattea Meyer ausgeladen haben! Das ist, als würde man Lady Gaga ablehnen und dafür die Heilsarmee auf die Festival-Bühne bitten. Statt Meyer oder einer lokalen Nationalrätin sind mitunter «Flintas» angekündigt. «Frauen, Lesben, intergeschlechtliche, nichtbinäre, trans und agender Personen.» Was wohl Helmut Hubacher als langjähriger 1.-Mai-Dätschmeister sagen würde? Als Mann – wohl nix. Eins scheint klar zu sein: Männer und Leute, die in der Politik was zu sagen haben, sind an diesem 1. Mai unerwünscht! Das wird ein lustiges Festli.

«Proletarier aller Länder, vereinigt euch!» sollte demnach heissen: «Vegetarier aller Gender, steinigt euch!» Denn, und das ist traurig, neue und alte Gruppen aus dem roten Kuchen sind sich nicht in allem grün.

Aber was soll euch das interessieren? Passt eure Kampflieder lieber der Zeit an, während die Demonstrierenden durchnässt nach dem Asthma-Spray wühlen. «Völker stört die Randale! Was schert uns schon das Recht? Vermummte Asoziale! Pflasterstein ins Gemächt!» Ihr kommt auch in den Himmel, wenn ihr daheimbleibt. Helmut Hubacher wird eine flammende Rede halten und euch mit Nelken empfangen. Ganz gentlemanlike.