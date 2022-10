Rutschmadame Vous êtes fous? Je suis suisse! Woche für Woche nimmt die Rutschmadame das regionale Geschehen aus dem Blickwinkel des nahen Elsass aufs Korn. Heute: Warum Dorffester eine Daseinsberechtigung brauchen. Martina Rutschmann Drucken Teilen

Feiern und Flammkuchen essen? Nur bei runden Zahlen! Brebca/iStockphoto

Freudig habe ich die Bewohner meines Dorfes im Elsass aus ihren Häusern getrommelt. Und gerufen: Lasst uns feiern, esst, trinkt – Ihr seid eingeladen! Die Nachbarschaft liess sich nicht zweimal bitten, der Franzose feiert gern, erst recht, wenn es massenweise Flammkuchen und Wein gibt. Auch die Band war in Fahrt, sie spielte einen Hit nach dem anderen. Alle sangen und schunkelten und lagen sich in den Armen. Bloss eine Gruppe am hintersten Tisch beobachtete mich argwöhnisch. «Qu’est-ce qui se passe?», traute ich mich zu später Stunde zu fragen. «Nun ja, an Ihrem Haus hängt während der WM doch immer eine italienische Flagge», sagte eine Frau.

Sie fragten sich nun, was wir hier eigentlich feiern. Ob mich das 100-Jahr-Jubiläum von Mussolinis «Marsch auf Rom» so euphorisch stimme? «Vous êtes fous?», brach es aus mir heraus. Seit dem Sieg der Post-Faschisten sei ich erleichtert, dass Italien nicht an der WM spiele und ich den Trikolore-Fetzen getrost im Keller lassen könne.

Anlass für das Fest biete mein Heimatland, sagte ich. Die Gruppe erstarrte. Also doch Mussolini? «Je suis suisse!», raunte ich. «Und aus diesem Grund laden Sie uns alle ein?», fragte einer, während ein Stück Flammenkuchen an seinen Lippen hing. Natürlich nicht, sagte ich, und erklärte, dass es zwar Leute gebe, die den Umstand, Schweizer zu sein, ständig zelebrierten. Ich würde nicht dazu gehören, zumal ich einen echten Grund bräuchte, um zu feiern. Dieser könne beispielsweise eine Zahl sein. Eine runde Zahl. Oder zumindest, wenn es nicht anders gehe, eine gerade Zahl. «Oder schauen Sie etwa Fernsehen bei Lautstärke 21?», fragte ich.

Die Gruppe schüttelte den Kopf, als wäre es auch für sie ein Sakrileg, bei 21 fernzusehen oder Autoradio zu hören. Ungerade Zahlen haben keine Daseinsberechtigung, weshalb ich dieses Jahr noch nichts zu feiern hatte. Mein Alter ist ungerade, jenes meines Mannes und meiner Hündin auch. Partymässig tote Hose bei uns. Daran hätte sich auch nichts geändert, wenn mich der Eidgenosse am Sonntag nicht dazu verdonnert hätte, bis 65 zu krüppeln. Das sind noch genau 20 Jahre! Zum Glück wurden die Nein-Stimmenden übertrumpft. 19 Jahre bis zur Rente wären nun wirklich kein Grund für ein Dorffest gewesen.