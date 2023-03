Rutschmadame Warnung für Zartbesaitete Woche für Woche nimmt die Rutschmadame das regionale Geschehen aus dem Blickwinkel des nahen Elsass aufs Korn. Heute: die Nachteile des bevorstehenden Frühlings. Martina Rutschmann Drucken Teilen

Nicht jede(r) ist über die ersten Anzeichen des Frühlings gleichermassen erfreut. Bild: Patrick Pleul/dpa

Sind Sie ein zartes Pflänzchen? Dann wäre Island eine Option. Wenn Sie schnell Ihren Koffer packen, schaffen Sie es vielleicht bis am Montag. Dann beginnt der Frühling. Und mit ihm die Zeit der emotionalen Achterbahnfahrt.

Für Zartbesaitete ist das keine gute Nachricht. Frühling bedeutet Gefühle, Eindrücke, Veränderung. Und Bärlauch! Plötzlich ist er überall, dieser kleine, fiese Lauch. Und er riecht. Duftet. Stinkt? Das kann einen aus dem Gleichgewicht bringen. In Island wächst kein Bärlauch. Freilich, auch die Moorbirke entwickelt Frühlingsgefühle. Im Vergleich zu dem, was wir durchmachen müssen, ist der Balztanz der Birke aber nicht mehr als ein zaghafter Versuch, eine Statistenrolle im Frühlings-Blockbuster zu ergattern.

Es geht jetzt blitzschnell – und überall blüht es. Es wird wärmer, heiss, die Menschen reissen sich die Kleider vom Leib und zeigen ihre Füsse. Ihr werdet fröhlichen Kreaturen voller Übermut begegnen. Etwas, was im Winter selten passiert. Der Mensch hält sich kaum draussen auf – und wenn, dann ohne das Bedürfnis, seine Erlebnisse zu teilen. Der Bärlauch weiss noch nichts von seiner Existenz und der Vogel singt nicht. Er fiept nicht, flötet, piept und trällert nicht. Vom Nisten und Brüten nicht zu sprechen. Doch nun ist der Winter vorbei. Und die Überbeanspruchung unserer Sinne nicht aufzuhalten.

Wäre der Frühling ein Film, würde vor ihm gewarnt. Anstelle von «Fluchworte» und «Rauchen» stünde «Verliebtheit» und «Naturspektakel» im Vorspann. Inzwischen finden sich «Trigger-Warnungen» überall im Netz. Eine Doku über fleischessende Menschen? Achtung, Sie sehen: fleischessende Menschen. Ein Satirebeitrag: In Deckung, Humor!

So gut Sie sich auch rüsten für die Hochkonjunktur der Jahreszeiten – bereits in einer Woche bricht neues Unheil über uns herein: die Zeitumstellung. Da sind wir noch gar nicht richtig frühlingswach und schon kommt der nächste Kraftakt. Es bleibt nur Island. Dort gibt es weder Sommerzeit noch nackte Füsse im Strassencafé. Und Bärlauch-Pesto kennt auch keiner. Gute Reise – wir sehen uns wieder, wenn die dunkle Zeit anbricht. Selbstverständlich gibt es vorher eine Warnung. Buchen Sie schon mal Thailand. Denn: Der Winter ist grausam.