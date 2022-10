Rutschmadame Weniger Strom dank Riesenrad Woche für Woche nimmt die Rutschmadame das regionale Geschehen aus dem Blickwinkel des nahen Elsass aufs Korn. Heute: Wie das leuchtende Riesenrad zum Energiesparen beiträgt. Martina Rutschmann Drucken Teilen

Auch diese Herbstmesse wird das Riesenrad wieder hell leuchten. Martin Toengi

Das Münster bleibt nachts dunkel, in den Parkhäusern brennt nur jede zweite Lampe, unsere tapferen Staatsdiener schlottern bei 19 Grad. Ob die Stadt im Advent beleuchtet wird, steht noch in den Weihnachtssternen. Basel zeigt seinen Bürgerinnen und Bürgern den Ernst der Lage auf: Wir haben bald keinen Strom mehr, die EU wird uns nicht helfen, also sparen wir jetzt für schlechtere Zeiten.

Und bitte, liebe Haushalte, macht mit beim Stromchallenge. Duscht mit dem Nachbarn, auch wenn der stinkt, und esst nicht ständig Raclette. Streicht lieber ein Anggebrot. Macht es wie die Protestanten, lebt bescheiden, demütig.

Aber halt! Da war doch was. Oder sagen wir: Da wird was sein. In zwei Wochen fängt der Spass an. Und Ihr könnt Eure Vorsätze über Bord werfen oder, wenn Ihr den Mut habt, aus der Gondel des Riesenrads. An der Herbstmesse wird alles sein, wie es vor den düsteren Zeiten war. Tausende Menschen werden dicht an dicht in blinkende Lichter schauen, sich auf Bahnen herumschleudern lassen, Würste vom Elektro-Grill schlemmen und ihr Portemonnaie subito in einen leeren Beutel verwandeln.

Danke, Präsidialdepartement, dass Du uns die Mutter aller Traditionsanlässe nicht raubst. Glück gehabt, dass Basel Dich nicht abschaffen will. Glück für den Stromengpass. Denn, und das überlegt sich niemand von den Miesmachern, die Herbstmesse ist der Stromspar-Anlass!

Sie braucht so viel Strom wie 270 Haushalte im ganzen Jahr. Das mag nach viel klingen, ist es bei genauem Hinsehen aber nicht. Stellt Euch nur mal vor, wie viel Strom gespart wird, wenn ganze Quartiere gleichzeitig an einem Mässmogge lutschen. Wer nicht daheim ist, braucht kein Wasser, keine Heizung, keinen Racletteofen, keinen TV. Stattdessen teilen sich Tausende Menschen den Strom an der Messe, alle essen vom gleichen Grill, fahren auf den gleichen Bahnen.

Wenn das kein Coup des Präsidialdepartements ist! Wenn das nicht Motivation genug ist, endlich in die EU einzuheiraten. Würden die Preise an der Messe nämlich auf EU-Niveau gesenkt, würden unsere Portemonnaies weniger schnell leer und noch mehr Leute wären animiert, kollektiv Strom zu sparen. Dieses eine Mal müsst Ihr halt noch Euer Franken-Konto plündern. Wenn bald die Lichter ausgehen, braucht Ihr eh kein Geld mehr für die Stromrechnung.