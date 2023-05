Rutschmadame Yes, we need another hero Woche für Woche nimmt die Rutschmadame das regionale Geschehen aus dem Blickwinkel des nahen Elsasses aufs Korn. Heute: ein persönlicher Nachruf auf Tina Turner. Martina Rutschmann Drucken Teilen

Weltweit gedenken Menschen der verstorbenen Sängerin Tina Turner. Bild: Chris Pizzello / AP

Die ersten Klänge dröhnen aus den Boxen, ich drehe laut. So laut es geht. Der Sound überschlägt sich. «All the men come in these places, and the men are all the same …» Die Stimme, mit der ich singe, verursacht Schmerzen in fremden Ohren. Ich schliesse die Fenster, um Mittelfinger-Attacken von Passanten vorzubeugen. Und brülle mir die Seele aus dem Leib. «I’m your private dancer, a dancer for money …» Tina Turner singt über eine Stripperin, die für Geld alles tut. Ich singe hemmungslos mit – mit breitem Baseldeutsch-Akzent. Der Songinhalt? Egal! Mein Gebrüll gibt mir das Gefühl, ein Rockstar zu sein. Nirgendwo geht das so gut wie im Auto. Das mag ein Faustschlag ins Gesicht aller Klimabesorgten sein. Auch ich bin klimabesorgt. Aber es ist Pfingsten, und der Heilige Geist hat uns kein anderes Ritual mit auf den Weg gegeben, als eine Spritztour zu machen. Drücken wir ein «Goldeneye» zu.

Mit Tina Turner ist die berühmteste Schweizerin gestorben, die es je gab. Eine Frau, schwarz, mitunter tragisches Leben, auf der Bühne statt am Herd. Sie brachte Glamour ins Land – und Geld. Das gefiel selbst den konservativsten Kuhglocken-Fetischisten. In ihren Augen gehörte sie zu den guten Ausländern. Zu jenen, die man gern einbürgert. Machte keinen Stunk, brach keine Autos auf. Und wehe, sie tauchte in der Statistik als «eingebürgerte Schweizerin» auf. Sie war eine von uns, eine echte Schweizerin, die sogar die Nationalhymne schätzte! Das Klerikale daran gefiel ihr, wie sie beim Einbürgerungsgespräch sagte. Turner glaubte, dieser Satz habe geholfen, den roten Pass zu bekommen. Ein schöner Gedanke, naiv vielleicht. Auch dieser Satz ist nicht korrekt: «We Don’t Need Another Hero». Doch, wir brauchen eine weitere Heldin! Eine wie Turner. Doch wir haben nur Martullo-Blocher.

Wenn das kein Grund ist, das Radio noch lauter zu drehen! Und die Wirklichkeit für einen Moment zu verdrängen. Geschützt von den «Steamy Windows» zu brüllen, als könnten wir damit etwas verändern. Statt «Nusshof Dorf» lesen wir «Nutbush City», die Ergolz denken wir uns zum «Deep River», Gempen wird zum «High Mountain». Wir singen uns die Welt, wie sie uns gefällt. Die Realität ist schlimm genug. «What You Get Is What You See». Damit hatte sie recht, unsere Tina. Die grösste Schweizerin seit Heidi. Rest in peace.