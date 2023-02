Rutschmadame Zwiebel-Rösti aus der Woke-Pfanne Woche für Woche nimmt die Rutschmadame das regionale Geschehen aus dem Blickwinkel des nahen Elsass aufs Korn. Heute: Richtig gendern mit Frau Fasnacht. Martina Rutschmann Drucken Teilen

Mann oder Frau? Diese Frage ist an der Fasnacht ziemlich unmöglich zu beantworten und eigentlich auch völlig egal. Bild: Keystone

Dieser Woke-Irrsinn ist eine Bedrohung für die Menschheit! Und die Menschheit, die besteht aus Mann und Frau. Wir fuhren gut mit diesem Modell, vor dem Frauenstimmrecht sogar sehr gut. Aber jetzt? Soll es plötzlich allerhand Gender geben. Eine Wahnvorstellung, der die SVP zurecht den Kampf ansagt. Wenn jeder mit dem Wok macht, was er will, kommt am Ende eine chinesische Rösti raus. Was die Leute mit ihrem Gender treiben, ist nichts für Kinder. Schon gar nicht in einem Abendland, in dem ein Kind kein Indianer sein darf, dafür ein Es.

Woke-Extremisten behaupten, es gäbe mehr Geschlechter als Schafe. Sie zwingen uns, woke zu sein, wachsam, tolerant gar. Die SVP ihrerseits gibt linksgrünversifften Städten wie Basel die Schuld für diese gefährliche Entwicklung. Dabei hält gerade Basel alte Werte hoch. Eine Stadt voller Ausländer und Autohasser und ohne Ackerland lebt vor, wofür die SVP kämpft? Richtig!

Pierrot, Harlekin, Blätzlibajass – alles Männer. Nur die alte Tante und Frau Fasnacht selbst sind Frauen. Sie stehen für die Mannen am Herd und kochen mit Zwiebeln und Mehl einheimische Delikatessen. Auch ein Es taumelt an der Fasnacht herum. Das Comité. Aber keine Angst, es schafft es nicht in den Bundesrat und hat auch sonst nichts zu melden.

Ganz im Gegensatz zum beliebten Waggis. Er ist ein Bauer, einer aus dem Ausland zwar – aber einer, der als Fachkraft Rüben auf dem Basler Markt verkauft und sich jeden Abend selbst wieder ausschafft, ohne die Sozis auf den Plan zu rufen. Apropos: Sogar SPler wollen nichts von Waggis*innen wissen, sondern tragen das Mannskostüm mit Stolz. Im Politalltag rennen die Sozis zwar jedem Rock nach und nennen es Quote – an der Fasnacht aber sind sie vernünftige Leute. Liebe SVP, Ihr liegt falsch, wenn Ihr warnt, in Basel lebten urbane Feinde, die es zu verhindern gilt. In unserer Stadt-Psychiatrie halten wir sogar Schwarznasenschafe.

Das Einzige, was wir nicht bieten können, ist eine potente SVP. Die SVP klingt uns einfach zu weiblich, zu woke. Darum haben die Bürgerlichen beschlossen, sie erneut nicht mit nach Bern zu nehmen nach den Herbst-Wahlen. Aber da Euer Rösti schon mal dort ist, werden unsere Schnitzelbänkler ihn gern in die Woke-Pfanne hauen. Und mit Zwiebeln andünsten.