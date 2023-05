S-Bahn-Ausbau Bahn-Tunnel in Riehen kann geprüft werden: Auch Grosser Rat bewilligt drei Millionen Der Grosse Rat spricht drei Millionen Franken für eine Studie, was ein unterirdischer Doppelspurausbau in Riehen kostet. Die Untersuchungen schlagen insgesamt mit sechs Millionen Franken zu Buche. Riehen hat die andere Hälfte der Gelder für die Studie bereits bewilligt.

S-Bahn-Triebzug in Riehen. Geht es nach der Gemeinde, wird die Bahnlinie im Zentrum unter den Boden verlegt. Archivbild: Kenneth Nars

Die heute eingleisige Strecke durch Riehen soll doppelspurig ausgebaut werden. Nun wird geprüft, ob dieser Ausbau auch als Tunnel ausgeführt werden kann. Der Grosse Rat hat an seiner Sitzung am Donnerstag Gelder für eine Studie bewilligt, welche prüft, ob eine Tieferlegung möglich ist und wie viel sie kostet.

Die Studie kostet insgesamt sechs Millionen Franken. Daran beteiligt sich nun der Kanton Basel-Stadt mit drei Millionen. Die andere Hälfte leistet die Gemeinde Riehen. Der Riehener Einwohnerrat hat seine Gelder bereits gesprochen, vorbehältlich der Zustimmung des Kantonsparlaments zu seinem Beitrag, wie sie jetzt erfolgt ist.

Bei der Abstimmung im Grossen Rat gab es lediglich eine Gegenstimme. «Wir dürfen den Anschluss nicht verpassen», sagte Raphael Fuhrer (Grün-Alternatives Bündnis), Präsident der Umwelt-, Verkehrs- und Energiekommission (Uvek). Die beim Projekt federführende Deutsche Bahn treibe die Planungen voran. Das Geschäft war als dringlich erklärt worden, damit es bereits in der Mai- und nicht erst in der Juni-Sitzung behandelt werden kann.

Zwei Fahrspuren für Viertelstunden-Takt

«Wir müssen jetzt auf diesen Zug aufspringen», sagte Regierungsrätin Esther Keller (GLP), Vorsteherin des Basler Bau- und Verkehrsdepartements, in der Debatte. «Es handelt sich um ein wichtiges Geschäft für die ganze Region.» Die Haltung Riehens sei klar. Der Viertelstundentakt auf der Linie S6 von Basel ins Wiesental sei zwar eine Belastung für Riehen, jedoch auch ein wichtiges Element für die Attraktivitätssteigerung der S-Bahn.

Auf einer Strecke von insgesamt 2,4 Kilometern zwischen Lörrach und Basel durch Riehen soll die heute eingleisige Strecke auf Doppelspur ausgebaut werden. Rund ein Kilometer dieser Strecke, der Abschnitt, der durch den Riehener Ortskern führt, soll nach dem Willen der Gemeinde tief gelegt werden. Die Doppelspur würde dann auch unter dem Bahnhof Riehen durchführen.

Früh kochte in Riehen Widerstand gegen eine oberirdische Führung, also eine Variante hoch.Man befürchtet jahrelange Bauarbeiten, Enteignungen, aber auch Behinderungen der Verkehrsflüsse wegen des dichteren Takts und damit eine Zerschneidung des Dorfs. Wenn die S6 im Viertelstundentakt durch Riehen fahre, würden sich der Verkehr an den Bahnübergängen noch häufiger stauen.

Tunnel-Variante kostet rund 200 Millionen Franken mehr

Die Tunnellösung, also die Variante tief, würde gemäss dem Bericht der Uvek rund fünf Jahre in Anspruch nehmen. Oberirdisch wären es rund zwei Jahre. Mit der Studie kann die Deutsche Bahn die Arbeiten für beide Varianten, also hoch und tief, gleichzeitig ausgeschrieben.

Bei einem oberirdischen Ausbau müssten sich weder Riehen, noch Basel-Stadt beteiligen, auch nicht an flankierenden Massnahmen. Die Mehrkosten eines unterirdischen Doppelspurausbaus gingen jedoch wohl vollständig zu Lasten jener Gebietskörperschaften, die ihn fordern, also Basel-Stadt und Riehen. Laut UVEK-Bericht kostet die Variante Tunnel rund 200 Millionen Franken mehr als eine Variante an der Oberfläche.