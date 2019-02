Mit ihrem markanten Lidstrich könnte sie direkt den 60er-Jahren des letzten Jahrhunderts entsprungen sein. Ihre mal metallisch glänzenden, mal traditionell-folkloristischen Outfits stechen sofort ins Auge. Gaye Su Akyol gilt als eine der spannendsten jungen Stimmen der türkischen Musikszene – nicht zuletzt, weil sie in ihrem neuen Album brennende politische Themen aufgreift.

Aufgewachsen ist die Sängerin in Istanbul, Schmelztiegel unterschiedlichster Kulturen und Einflüsse. Als Kind hört sie türkische Folklore und Klassik, später entdeckt sie zusammen mit ihrem Bruder Kurt Cobain und anatolischen Rock. Das hört man Akyols eigener Musik an, denn sie wirft das Klischee eines Orient-Okzident-Gegensatzes gekonnt über den Haufen. Mit ihrer Mischung aus traditionellem türkischen Gesang und Indie-, Surfrock- und Psychedeliceinflüssen spielt sich die Sängerin ins Herz des einheimischen Musikuntergrunds und von dort aus um die Welt.

Frauen im Fokus

Am Samstag tritt Akyol in der Kaserne auf. «Eine überzeugende Live-Performance ist ein wichtiges Kriterium dafür, dass wir einen Künstler buchen», sagt Musikleiter Sandro Bernasconi. Und die liefert Gaye Su Akyol definitiv. So tourte sie schon mit ihrem ersten internationalen Album «Hologram Ĭmparatorluğu» (2016) durch Türkei, Europa und den Mittleren und Fernen Osten und machte sich dort mit ihrem kraftvoll-exzentrischen Auftreten einen Namen. Eine solche Performance sei für eine Frau wie Akyol angesichts

ihres kulturpolitischen Hintergrunds keine Selbstverständlichkeit, sagt Bernasconi.

Die Macht der Frau ist in Akyols neuem Album «Istikrarlı Hayal Hakikattir», das übersetzt «Beständige Vorstellung ist Realität» bedeutet, zentral. Akyol selbst war an allen Produktionsschritten als Koproduzentin beteiligt und kümmerte sich als Artdirector um das visuelle Erscheinungsbild des Albums. «Bei meinen vorherigen Alben habe ich das nicht betont. Mittlerweile bin ich jedoch fest davon überzeugt, dass man die Existenz und Stärke der Frau hervorheben muss in dieser von männlicher Machtdarstellung dominierten Welt, wo jeder ausser den Machthabern unsichtbar wird», schreibt sie in ihrer künstlerischen Stellungnahme.