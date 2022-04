Saisonstart In wenigen Tagen fährt der «Rhystärn» wieder nach Rheinfelden Am Gründonnerstag nimmt die Basler Personenschifffahrt ihren Normalbetrieb wieder auf und baut ihr Angebot zusätzlich aus.

Mit dem «Rhy­stärn» kommt die Basler Personenschifffahrt auch ins Fricktal nach Rheinfelden. Zvg

Momentan ist der Betrieb am Rheinbord noch grösser als auf dem Rhein selbst. Kein Wunder, veranlassen die Temperaturen der letzten Tage auch zum gemütlichen Beisammensein an der frischen Luft, noch aber nicht zum Rheinschwumm. Doch lange wird dieses Bild nicht Bestand haben. Denn ab Donnerstag ist der «Rhystärn» wieder auf den Basler Gewässern zu bewundern. «Wir freuen uns sehr auf die kommende Sommersaison und auf die erste Fahrt nach Rheinfelden am Gründonnerstag, 14. April», sagt Frédéric Petignat von der Basler Personenschifffahrt (BPG). Die Gäste wünschten sich Freude, Erlebnisse und genussvolle Stunden auf dem Rhein. Das alles könnten sie auf dem «Rhystärn» bekommen.

Vom 14. April bis zum 3. Juli wird die BPG Rheinfelden über die grosse Schleusenfahrt zwei Mal pro Woche ansteuern. Vom 4. Juli bis zum 16. Oktober wird das dann sogar drei Mal pro Woche der Fall sein: Dienstag, Donnerstag und Samstag. Petignat erklärt:

«Wir haben unser Angebot gültig ab den Sommerferien bis Ende der Saison ausgebaut.»

2021 habe es drei Fahrten pro Woche nur während der Sommerferien gegeben. Die grosse Schleusenfahrt werde 2022 mehrheitlich mit dem «Rhystärn» gefahren, kündigt Petignat an. Das heisst, es kann auch das «MS Christoph Merian» zum Einsatz kommen.

Rheinfeldner würden gerne jeden Tag ein Schiff bei sich haben

Barbara Jost von Tourismus Rheinfelden freut sich über die Erweiterung der Fahrten. Schiffsfahrten von und nach Rheinfelden seien wünschenswert und brächten «viele Leute ins Städtli», sagt sie. Ginge es nach der Zähringerstadt, käme das Schiff täglich.

Mit der Aufhebung der Schutzmassnahmen durch den Bundesrat sind auch an Bord der BPG-Schiffe sämtliche Auflagen beendet, freut sich Petignat. Und schiebt nach: «Drinnen wie draussen kann somit die Fahrt genossen und viel Ferienfeeling getankt werden.»

Die Anbieter spüren einen Nachholbedarf

Die Vorfreude der BPG auf die neue Saison hat ihre Gründe, hat sie doch die vergangenen beiden, von Covid-19 geprägten, Jahre noch in allzu frischer Erinnerung, in denen die Fahrten nur eingeschränkt hatten angeboten werden können. Petignats Optimismus gründet sich auch auf den Bereich der Gruppenreisen. Er sagt: «Auch da spüren wir wieder verstärkte Nachfrage und einen Nachholeffekt. Entsprechend dürfen wir auch schon zahlreiche Buchungen für die Saison 2022 verzeichnen.»

Diese Buchungen können aber nicht nur für die Schleusenfahrt nach Rheinfelden vorgenommen werden. Denn die BPG bietet ab Gründonnerstag noch weitere Rheinschifffahrtsmöglichkeiten an. Den Sonnenuntergang auf dem Rhein geniessen? Dies ist während einer Abendfahrt möglich. Auch für Brunch- und Tea-Time-Geniessende stehen entsprechende Fahrten zur Auswahl. Und wer es klassisch mag, der kann bis im Juli während zwei und ab Juli während drei Wochentagen eine Stadt- und Hafenfahrt geniessen.