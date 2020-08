Sam Himself: Von Nobody zu sich selbst

Etwas widerwillig setzt Sam Koechlin seine Sonnenbrille auf. «Mit der sehe ich doch aus wie ein Macker», sagt er und posiert dann trotzdem für das Foto dieses Artikels. Vielleicht könne er ja sein Alter hinter den grossen dunklen Gläsern verstecken, sagt der noch nicht ganz 30-Jährige ironisch. Im Pavillon des Schützenmattparks legt er sie schliesslich auf den Tisch. Die Distanz ist weg, und Koechlin wirkt entspannter. Er stellt viele Fragen – sein Gegenüber gibt Antworten zu Journalismus und Literatur, während Koechlin nickend zuhört. Der auf ihn gerichtete Fokus scheint ihm anfangs etwas unangenehm zu sein. Dabei ist er seit seiner Rückkehr aus New York im Fokus der Schweizer Medien und müsste sich an die Aufmerksamkeit gewöhnt haben. Vielleicht ist es auch nur Neugier und Koechlin fragt aus purem Interesse.

Nach zehn Jahren in New York weilt der Musiker wieder in Basel– «eine temporäre Rückkehr», betont er. Die geplante Tour mit Anna Rossinelli im April führte ihn zurück in die Schweiz. Doch aufgrund des Corona-Lockdowns fand diese aber nicht statt und musste auf November verschoben werden. Trotz der abgesagten Tour bleibt Koechlin in Basel. Corona sowie auch die politische Instabilität in New York halten ihn von seiner Rückreise ab. Die aktuellen Geschehnisse in den ganzen USA würden ihn sehr beschäftigen, sagt er.

Zurück in der Stadt, in der er aufwuchs, erinnert er sich vor allem an seine Schulzeit. Schon damals war sein Weg ein anderer als der seiner Mitschülerinnen und Mitschüler. Mit langen Haaren interessierte sich Koechlin wenig für Sport, denn beschäftigt mit seiner Musik, war er lieber für sich alleine und nicht am Fussballspielen mit den anderen. Sein Künstlername «Sam Himself» beschreibt also in gewisser Weise auch den jungen Sam Koechlin, doch sind seine Haare jetzt kurz und platinblond.

Der Name entstand an einem Konzert, bei dem er die Bühne mit seiner Duo-Partnerin teilen sollte. Diese tauchte jedoch nicht auf, und so wurde Sam Koechlin als «Sam Himself» auf die Bühne gebeten. Es ist diese überspitzte Selbstpräsentation, die der Name «Sam Himself» vermittelt. Und genau darum hat er den Namen auch behalten, weil es die extrovertierte, künstlerische Präsentation ist, mit der er sich so oft nicht identifizieren kann. «Schwer zu glauben, aber eigentlich bin ich eher schüchtern. Da hilft es, sich selbst nicht immer ernst zu nehmen», sagt er lachend.

Mit neunzehn Jahren verliess Sam Koechlin seinen Heimatort und ging nach New York, um dort Teil der Musikszene zu werden. Es war ihm schon lange klar, dass es die New Yorker Szene ist, zu der er dazugehören möchte; die Hauptstadt des Jazz, der Ursprung der Hip-Hop-Kultur und das Zentrum von verschiedenen musikalischen Entwicklungen – nicht irgendeine also, sondern eine historisch prägende Szene.

Angekommen in der Konkurrenz

«New York und ich, das passte einfach irgendwie», beschreibt er sein Bauchgefühl, auf welches er vertraute. Mit seiner Gitarre und einer kleinen Reisetasche kam Koechlin eine Atlantiküberquerung später in New York an und verbrachte die erste Zeit verträumt im Freiheitsgefühl, von Zuhause weg zu sein, in der Hoffnung nach oben, hin zum grossen Musikbusiness zu kommen. Wie ein Hauptdarsteller in einem etwas kitschigen Hollywood-Film hatte er sich gefühlt, sagt Koechlin. Diese romantische Beziehung zu New York durchlebte aber auch toxische Zeiten und ist bis heute ambivalent.