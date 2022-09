Sanierung Basler Confiserie Bachmann muss wegen Wasserschaden geschlossen bleiben Mehrere Wochen bleibt ihr Geschäft an der Schifflände geschlossen. Konsumieren ist im Aussenbereich weiterhin möglich.

Während der Sanierung können die Backwaren im provisorischen Container gekauft werden. Nicole Nars-Zimmer

Das Kaffeehaus der Confiserie Bachmann an der Schifflände ist seit dem 19. September 2022 vorübergehend geschlossen. Dies zeigt ein Schild an der Eingangstür. Die Folgen eines Wasserschadens müssen behoben werden. Eine Warmwasserleitung in der Decke wurde dem Basler Unternehmen zum Verhängnis.

Im ersten Stock des Gebäudes am Blumenrain befindet sich die eigene und einzige Backstube der Confiserie Bachmann. In dieser habe es bei einer Warmwasserleitung für eine Geschirrwaschmaschine einen Wasserschaden gegeben. Die kaputte Leitung sei mittlerweile geflickt, sagt Aurel Bachmann, Geschäftsführer der Bachmann Confiserie.

Das Backen geht weiter

Die betroffene Leitung würde im Boden der Backstube respektive in der Decke des darunterliegenden Kaffeehauses verlaufen. Die Backstube selbst sei deshalb kaum vom Vorfall betroffen. «Die Produktion kann normal weitergeführt werden», sagt Bachmann. Alle Backwaren der Confiserie, mit Filialen am Bahnhof SBB, an der Gerbergasse und an der Schifflände, werden in dieser Backstube produziert. Die Lieferung der Backwaren an die anderen Filialen sei ohne Einschränkung möglich.

Stärker betroffen ist das Kaffeehaus im Erdgeschoss. Da das Wasser aus der Decke ins Geschäft tropfte, müsse dieses nun saniert werden. Das Lokal würde aus diesem Grund etwa einen Monat geschlossen bleiben. «Wir hoffen, dass wir unser Kaffeehaus vor der Herbstmesse wieder öffnen können», sagt Bachmann.

Geniessen in der Kälte

Weiterhin geöffnet ist der Aussenbereich an der Schifflände. Ebenfalls gibt es in der Blumengasse, die den Durchgang zur Spiegelgasse bildet, einen Container, der die Backwaren der Bachmann Backstube verkauft. «Wir wollen unsere Stammkundschaft nicht verlieren», sagt Bachmann. Ob diese auf eine der anderen Filialen ausweichen würden, sei ungewiss.

Die Confiserie sei gut versichert, sagt Bachmann. Deswegen sei der Schaden kein grösseres Problem. Zurzeit würde man noch abklären, wie viel Personal an der Schifflände benötigt würde, um den eingeschränkten Betrieb aufrechtzuerhalten.