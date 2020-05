Sanierung der Ufermauer in Basel: Bagger schwimmt im Rhein

Unterhalb des historischen Gartens der Alten Universität am Rheinsprung ist die Ufermauer vom Alter gezeichnet. Zudem ist sie von Baumwurzeln durchwachsen. Wie das Bau- und Verkehrsdepartement in einer Medienmitteilung schreibt, zeigen sich Risse in der Mauer und der Stein platze an einzelnen Stellen ab. Zudem sei die obere Mauerbrüstung instabil.

Aus diesem Grund baut das Teifbauamt ab dem 8. Juni die vier obersten Meter neu auf und erneuert zudem eine Kanalisationsleitung, die hinter der Mauer liegt. Die alte Mauer werde zurückgebaut, eine neue Betonmauer errichtet und mit den alten Steinen verkleidet, heisst es in der Mitteilung. Das Projekt wird von der kantonalen Denkmalpflege begleitet. In Zukunft sollen Mauernischen ein Zuhause für Pflanzen und nistende Vögel sein. Die Stadtgärtnerei werde nach der Sanierung die unterste Ebene des Gartens wieder begründen und drei bis vier neue Bäume pflanzen, teilt das Bau- und Verkehrsdepartement mit.

Schwimmender Bagger

Das Tiefbauamt begann diese Woche mit den Vorbereitungen: das notwendige Gerüst wird aufgebaut und das Materiallager eingerichtet. Für die Sanierung kommt zudem ein Seilbagger, der auf einem Ponton steht, zum Einsatz. Die schwimmende Plattform wird bei Bedarf von einem Schubboot verschoben. Das Baumaterial wird zum grössten Teil via Wasserweg zur Baustelle gebracht.

Voraussichtlich dauern die Arbeiten bis September 2020, sind aber abhängig von Wetter und Pegelstand des Rheins. Der Garten der Alten Universität kann von Besuchern während der Sanierung auf den oberen zwei Ebenen benutzt werden.