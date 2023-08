Sanierung Ein Kreisel für flüssigeren Verkehr beim Zoll Otterbach – und neue Velowege und Trottoirs Ab kommendem Montag, 7. August starten die Sanierungsarbeiten in der Freiburgerstrasse an der Basler Grenze zu Deutschland. Nebst Wasser- und Energieleitungen wird bis 2026 auch gleich die Verkehrsführung verbessert.

Die unübersichtliche Kreuzung Freiburgerstrasse/Hochbergerstrasse wird unter anderem umgebaut. Archivbild: Kenneth Nars

Die Freiburgerstrasse zwischen der Hochbergerstrasse und dem Zoll Otterbach wird ab Montag, 7. August saniert. Das meldet das Basler Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) am Donnerstagmorgen. Grund dafür seien Sanierungen von Wasser- und Energieleitungen Auch Teile der Kanalisation müssen durch die Industriellen Werke Basel (IWB) und das BVD saniert werden.

Im Rahmen der Bauarbeiten dieser Sanierungen wird auch der Anschluss an den Wiesenkreisel und den Knoten Freiburgerstrasse/Neuhausstrasse ausgebaut. Ziel sei eine Verbesserung für den Autoverkehr, da die genannten Stellen nicht für den stark angestiegenen Auto- und Veloverkehr ausgelegt seien.

Ein Kreisel, Velowege und neue Trottoirs zur Wiese

Ein mit Bäumen bepflanzter Kreisel wird die gemäss BVD «unübersichtliche Einmündung» der Neuhausstrasse in die Freiburgerstrasse ersetzen. Dazu kämen ein separater Veloweg in beide Richtungen und neue Trottoirs, die den Zugang zum Landschaftspark Wiese verbessern sollen. Die Bushaltestelle «Otterbach Grenze» der Linie 55 wird ausserdem hindernisfrei.

Entlang der Freiburgerstrasse werde es nach den Bauarbeiten nur noch 57 statt 104 Parkplätze geben. Dies, weil die heutigen «Schrägparkplätze entlang der Freiburgerstrasse nicht den Sicherheitsanforderungen an eine Hauptverkehrsstrasse entsprechen», heisst es in der Mitteilung.

Umleitungen währen der Bauarbeiten 2023-2026

Vom 9. August 2023 bis Sommer 2026 wird die Freiburgerstrasse für Autos nur im ein Einbahnverkehr in Richtung Deutschland befahrbar sein. In die andere Richtung wird der Verkehr über die Neuhausstrasse, Badenstrasse, Hochbergerstrasse umgeleitet. Für Velos ist die Baustelle in beide Richtungen passierbar.

Bild: Zvg/Bau- und Verkehrsdepartement Basel

Bis Ende April 2024 wird die Haltestelle «Otterbach Grenze» der Buslinie 55 sowie die Zollabfertigung für Einreisende in die Schweiz in die Neuhausstrasse unter die Eisenbahnunterführung verlegt. Es könne ausserdem zu temporären Aufhebungen von Parkplätzen kommen, informiert das BVD. Dies sei vor allem für Besuchende der Langen Erlen wichtig. (bz)