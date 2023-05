Sanierung Für mehr Barrierefreiheit: In der Klybeckstrasse starten die Bauarbeiten Das Basler Bau- und Verkehrsdepartement baut die Tramhaltestellen Feldbergstrasse sowie Bläsiring behindertengerecht um. Die Baustelle birgt aber einige Schwierigkeiten mit sich.

Die Klybeckstrasse wird bis im Sommer 2024 saniert. Bild: Georgios Kefalas / Keystone

In wenigen Tagen fahren die Bagger in der Klybeckstrasse auf. Wie das Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) am Freitagmorgen informiert startet ab kommender Woche die erste Etappe der einjährigen Bauarbeiten an der Klybeckstrasse.

Zwischen der Haltinger- und der Markgräflerstrasse saniert die Basler Energiefirma IWB Energie- und Wasserleitungen. Diese Gelegenheit nutzt das BVD und will die Tramhaltestellen Feldbergstrasse sowie Bläsiring umzugestalten. Dabei sollen künftig die Fahrgäste stufenlos ein- sowie aussteigen können.

So sehen verschieben sich die Tramhaltestellen in der Klybeckstrasse. zvg/ BVD

Da es bei der Haltstelle Bläsiring in Richtung Dreirosenbrücke aktuell zu wenig Platz für eine behindertengerechte Haltstelle gibt, soll sie in Zukunft um 60 Meter vor den Coop Klybeck gezügelt werden.

Nur drei Tramtüren stufenlos zugänglich

In die andere Richtung hat man zwar genügend Platz, jedoch gibt es auch dort eine Schwierigkeit. Denn dort würden nur die ersten drei Tramtüren stufenlos zugänglich sein. Der Grund: Der Trottoirrand könne dort nicht durchgehend erhöht werden, so das BVD in ihrer Mitteilung. «Das Gefälle des Trottoirs würde ansonsten zu steil.»

Damit mehr Sicherheit für Velofahrende gewährleistet sei, hat das Bau- und Verkehrsdepartement bereits Ende des letzten Jahres die Parkplätze in der Klybeckstrasse neben den Tramgleisen aufgehoben. Da die Trottoirränder bei den Haltestellen erhöht werden, könnte dies auch unangenehm für die Velofahrenden sein, stellt das BVB fest. Deshalb würden sie eine dauerhafte Umfahrungsroute prüfen. «Zudem wird die Einführung von Tempo 30 in der Klybeckstrasse untersucht.»