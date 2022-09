Sanierung Über diesem Basler Club entstehen neue Studi-WGs Das Gebäude in der Basler Innenstadt ist für eine Totalsanierung fällig. Nach der Modernisierung soll es für Studierende attraktiv sein.

Oberhalb des Balz-Clubs im Steinenbachgässlein sollen Wohnungen für Studierende entstehen. Roland Schmid

Die Liegenschaft liegt zentral und dennoch abseitig zwischen dem Steinenbachgässlein und der Kohlenberggasse. Drei Stockwerke Höhenunterschied liegen zwischen den beiden schmalen Strassen. Die Adresse hat an Anrüchigkeit verloren, seit der dort eingemietete Balz Club dort die jungen Erwachsenen anzieht.

Das Haus ist in einem schlechten Zustand. Von Haustechnik, Brandschutz, Erdbebensicherheit bis zur Fassade braucht es eine Totalerneuerung. 12,7 Millionen Franken investiert die Eigentümerschaft, die Patrimonium Anlagestiftung, um nach den Plänen von Morger Architekten, das Gebäude der frühen 1970er-Jahre zu modernisieren.

1-Zimmer-Wohnungen und Wohngemeinschaften

Gemäss Baueingabe sollen Wohnungen «im niedrigen bis mittleren Ausbaustandard» für eine studentische Zielgruppe entstehen. Über dem Club, der im Haus bleiben soll, und weiterer Gewerbeflächen finden sich in unteren drei Stockwerken kompakte 1-Zimmer-Wohnungen. In den oberen Stockwerken finden sich jeweils vier 2er- bis 6er-Wohngemeinschaften mit insgesamt jeweils 16 Zimmern. Der Mix enthält so insgesamt 43 Wohneinheiten.

Für die Patrimonium ist die Totalsanierung in Basel ein eher kleineres Unterfangen. Auf der Erlenmatt hat sie einen Wohnkomplex mit 174 Wohnungen für 60 Millionen Franken errichtet. Beim sogenannten City Gate gegenüber dem Bahnhof Wolf investierte die Gruppe rund 100 Millionen Franken für zwei Gebäude, wobei eines 117 Wohneinheiten zählt, das andere 78 sowie ein Hotel mit 136 Zimmern.