«Ych styyg in Ersatzbus 14 yy, faar aabe zum mym Joggeli»: Drei Monate kein Tram an der Hardstrasse

Am Montag, dem 3. April, gehen die Sanierungsarbeiten in der Hardstrasse in eine neue Phase. Für zwölf Wochen verkehren zwischen Aeschenplatz und Pratteln Ersatzbusse. Was bedeutet das für die Anwohnerinnen und Anwohner – aber auch für die FCB-Fans?