SBB Start der Bauarbeiten für den Halbstundentakt Basel-Delémont-Biel Ende 2025 soll die Doppelspur in Betrieb gehen und bildet damit eine Voraussetzung für den Halbstundentakt auf der Strecke Basel-Delémont-Biel.

Die Doppelspur wird zwischen Duggingen und Grellingen entstehen. Archivbild: Keneth Nars

Am 22. März startet die SBB mit den Arbeiten für die Doppelspur Grellingen-Duggingen, welche Voraussetzung für den Fernverkehrshalbstundentakt Basel-Delémont-Biel/Bienne ist. Gegen die Baubewilligung sind keine Beschwerden eingegangen, schreibt die SBB in einer Medienmitteilung.

Die Baubewilligung für das Projekt wurde am 7. Februar 2023 vom Bundesamt für Verkehr (BAV) erteilt. Während der Rekursfrist von 30 Tagen sind keine Beschwerden eingegangen. Die Doppelspur soll voraussichtlich Ende 2025 fertiggestellt werden und kostet 133 Millionen Franken. Die Kantone Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Jura und Solothurn haben das Projekt mitfinanziert. Auftrag- und grösster Geldgeber ist der Bund.

Ein Grossteil der Arbeiten werden hauptsächlich in der Nacht stattfinden, weshalb es zu Fahrplaneinschränkungen bei späten Zügen kommen wird. In den Sommermonaten Juni und Juli wird es zusätzlich an acht Wochenenden zur Totalsperrungen zwischen Laufen und Aesch kommen.

In der zweiten Bauphase kann diese Strecke von Ende April bis Ende September 2025 für fünf Monate nicht befahren werden. Auch beim lokalen Strassen- und Fussverkehr wird es vereinzelt zu Einschränkungen kommen, wie die SBB schreibt.