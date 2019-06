Art Book Fair

An der Photo Basel herrscht nicht dasselbe ​wie an der Art Basel Gewühl. Der Abstecher ins Volkshaus lohnt sich aber allemal. Man kriegt zeitgenössische Inszenierungen und schöne alte Fotografien zu sehen.

Levi malte dafür drei grossformatige Gemälde und riss sie in plakatgrosse Stücke. Die Aktion fand Anklang: Seit ein paar Tagen hängen keine Plakate mehr – alle schamlos geklaut. Ramstein Optik siehts gelassen und bestückt die Säulen ab Donnerstag nach. Dieses Mal hat Levi direkt auf Papier gesprayt – mit Runterreissen kommt man also nicht mehr weit.(nao)

Es war ein Geheimtipp für mittellose Kunstsammler: Vergangene Woche liess das Basler Geschäft Ramstein Optik 55 Originalbilder der Künstlerin Renée Levi an Plakatsäulen in der Innenstadt aufhängen.

Unlimited-Kurator Gianni Jetzer gibt das Zepter weiter – jetzt ist publik, an wen: Giovanni Carmine, ehemaliger Direktor der Kunsthalle St. Gallen. Klingelt da ein entferntes Glöckchen? Kann gut sein: Auch Jetzer war einmal Direktor der Kunsthalle St.Gallen – von 2001 bis 2006.

Carmine freut sich auf den neuen Job: Die Unlimited sei eine der einzigartigsten Plattformen in der Kunstwelt, sagte er in einem Statement an die Presse. Ihn erwarte eine grosse kuratorische Herausforderung, in die er all sein Wissen und seine Kunstleidenschaft stecken könne.

