Schandfleck Gammel-Restaurant La Torre: Regierung soll intervenieren Seit Jahren verlottert das frühere Restaurant auf dem Bruderholz. Nun fordert der Heimatschutz die Basler Regierung auf, den Druck auf den Eigentümer zu erhöhen.

Das ehemalige Restaurant La Torre auf dem Bruderholz. Kenneth Nars

Die Basler Regierung soll im Fall des früheren Restaurants La Torre auf dem Bruderholz intervenieren. Dies fordert Christof Wamister, Obmann des Heimatschutz Basel in einem offenen Brief an den Regierungsrat. Er bezieht sich dabei auf die Denkmalschutzverordnung, derzufolge einem Eigentümer eine Frist gesetzt und allenfalls auch Instandhaltungsarbeiten auf dessen Kosten angeordnet werden können.

Die Frage, ob das frühere Restaurant unter Denkmalschutz steht oder nicht, ist noch vor dem Bundesgericht hängig. Das Basler Appellationsgericht hat die Unterschutzstellung der Liegenschaft vergangenen Winter abgesegnet.

Der Ort verkomme zu einem Schandfleck

Wamister fordert nun, dass die entsprechenden Schritte in die Wege geleitet werden, damit das Gebäude keinen Schaden nimmt. Der Eigentümer lässt die Liegenschaft auf dem Bruderholz seit Jahren verlottern. Er plant, das Gebäude abzureissen und Wohnungen zu bauen. Eigentlich hätte der Eigentümer längst Sanierungsmassnahmen durchführen müssen. Sein Gesuch um aufschiebende Wirkung betreffend den angeordneten Sanierung wurde abgelehnt.

Mit seiner Forderung haut der Heimatschutz in die gleiche Kerbe wie vergangene Woche der Neutrale Quartierverein Bruderholz. Die Passivität der Behörden würde zulassen, dass der Ort zu einem Schandfleck verkomme, zitierte «Prime News» aus dem Schreiben an die Basler Regierung.