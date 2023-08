Schauer und Gewitter Heftiges Unwetter fegte über die Region Basel – Kannenfeldpark wegen Schäden geschlossen Am Donnerstagabend und in der Nacht auf Freitag zogen heftige Gewitter über die Schweiz und die Region. Neben Starkniederschlägen wurden Sturmböen mit über 100 Stundenkilometern gemessen.

Abgebrochene Äste beim Kannenfeldpark. Bild: Kenneth Nars

Bei Temperaturen von tagsüber bis zu 36,4 Grad (in Basel) zählte der Wetterdienst im Stadtkanton 112 Blitze bis 21.40 Uhr, im Baselbiet waren es satte 1871. Somit hat es gestern in Baselland schweizweit am sechshäufigsten geblitzt, meldet der Wetterdienst Meteonews. Spitzenreiter war der Kanton Thurgau mit über 5000 Blitzen.

Mit den intensiven Niederschlägen kam auch einiges an Regen zusammen. In Delsberg wurden 38,8 mm registriert, wobei innerhalb von 10 Minuten einmal 18,5 mm und später innerhalb derselben Zeit nochmals 10,7 mm Niederschlag fielen, schreibt Meteonews weiter. In Basel-Binningen wurden innerhalb von 10 Minuten 13,8 mm gemessen.

Bild: Meteonews

Neben Starkniederschlägen mit Intensitäten von bis zu oder zum Teil gar über 100 Millimetern pro Stunde brachten diese auch Sturmböen mit sich. Auch Orkanböen mass der Wetterdienst. Die stärkste Windböe gab es schweizweit auf der St.Chrischona – mit 129 Stundenkilometer. Delsberg schaffte es mit 116 Stundenkilometer nach Schaffhausen (128 km/h) auf Position drei. Bei der Messstation Basel-Binningen gab es Böen bis 100 Stundenkilometer.

Neun Flüge konnten am Donnerstagabend am Euro-Airport (EAP) nicht starten und mussten annulliert werden, zehn weitere Flugzeuge konnten nicht beim EAP landen. Darüber hinaus kam es zu mehreren Verspätungen.

Kannenfeldpark bleibt zu

Aufgrund des starken Gewitters kam es zu einigen Schäden im Kannenfeldpark. Ein Anschlag beim Eingang informiert die Bevölkerung am Freitagmorgen darüber, dass der Park kurzzeitig geschlossen ist. «Unsere Mitarbeitenden arbeiten auf Hochtouren, damit der Park heute Abend wieder sicher ist und freigegeben werden kann», schreibt die Stadtgärtnerei.

Der Anschlag beim Kannenfeldpark in Basel. Bild: Kenneth Nars

Der Kannenfeldpark wurde bereits beim heftigen Unwetter Mitte Juli in Mitleidenschaft gezogen. 20 Bäume musste die Basler Stadtgärtnerei dort notfällen. Weitere 100 Bäume schnitt die Stadtgärtnerei zurück oder sicherte sie anderweitig, zum Beispiel mit sogenannten Kronenverankerungen.

Der Tierpark Lange Erlen bleibt ebenfalls aus Sicherheitsgründen und aufgrund der Aufräumarbeiten bis auf weiteres zu, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst. Zahlreiche Bäume wurden entwurzelt, Äste abgerissen und Gehegezäune beschädigt. Tiere und Menschen seien keine verletzt worden.

Bilder: zvg/Tierpark Lange Erlen

Umgekippte Bäume

Auch an anderen Orten in der Stadt und der Region konnten Bäume dem Gewitter nicht standhalten. Am Morgen war die Stadtreinigung bereits im Einsatz, um herumliegende Äste einzusammeln. Im Kleinbasler Hirzbrunnenquartier fiel eine 84-jährige und 25 Meter hohe Fichte in einem Hinterhof um. Die Fichte liegt jetzt in vier Gärten, sagt ein Leserreporter gegenüber «Blick».

Kurz vor 20 Uhr stürzten in der Badenweilerstrasse und in der General- Guisan-Strasse Bäume auf parkierte Autos, wie die Basler Polizei mitteilt. Die Einsatzkräfte mussten im Zusammenhang mit dem Sturm in Basel-Stadt rund 80-mal ausrücken. Personen wurde keine verletzt.

Besonders kurios: Starke Sturmböen beförderten in Riehen ein mobiles WC-Häuschen direkt in den Immenbach, der in die Wiese mündet. Die Milizfeuerwehr Riehen rückte aus. Das Amt für Umwelt und Energie, die Industriellen Werke Basel (IWB) sowie die Fischereiaufsicht wurden zur Unterstützung zugezogen. «Nach umfassenden Messungen wurde bestätigt, dass von dem ins Wasser geratenen WC-Häuschen und dessen Chemie keine grössere Umweltgefahr ausging», schreibt die Polizei in ihrer Mitteilung. Das WC-Häuschen wurde anschliessend sicher geborgen.