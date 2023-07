Schiblis Kopfsalat Freie Sicht aufs Mittelmeer: Nieder mit den Alpen Die Berge sind gefährlich und irgendwie auch unpraktisch. Man könnte sie auch abschaffen, plädiert unser Kolumnist. Er hätte lieber freien Durchblick nach Süden. Sigfried Schibli Drucken Teilen

Weg mit den Alpen. Dann hätten wir in Basel Meerblick. Bild: Erich Meyer

Der gerade noch einmal glimpflich ausgegangene Bergsturz von Brienz hat es uns wieder drastisch vor Augen geführt: Die Berge sind ein Problem. Ein ungelöstes und offensichtlich unlösbares. Nicht nur wegen der paar gelegentlich ins Tal donnernden Gesteinsbrocken. Nimmt man die zahlreichen Unfälle beim Bergsteigen und Skilaufen und die winterlichen Lawinen hinzu und denkt an die sündhaft teuren Tunnels durch das Granitgestein unserer Alpen, so kann man sich der Einsicht kaum verschliessen, dass Berg und Mensch irgendwie nicht zusammenpassen.

Wer schon einmal in der Kolonne vor dem Gotthardtunnel oder vor dem Autoverlad am Lötschberg gestanden hat, wird mir zustimmen: Ohne die Alpen wäre das Leben leichter. Klar, man prallt mit solchen Sätzen gegen eine harte Wand der Natur-Vergötterung und Alpen-Idolatrie, die in Wahrheit eine Idiotie ist. Wir haben längst den Sinn für die Gefahren der Natur verloren und wähnen uns von ihr umsorgt und umhegt. Dabei sind auch Giftschlangen, Wölfe und Bären Akteure des Naturgeschehens, nicht zu reden von Erdbeben und Überschwemmungen.

Es waren nicht die Dümmsten, die die Alpen einst als «unförmige Auswüchse der Natur» (William Howell, 1621) oder als «Exempel der Unordnung» (Thomas Burnet, 1691) bezeichneten. Im Jahrhundert nach diesen realistischen Zweiflern setzte sich allerdings ein anderes Narrativ durch, das in den Alpen einen Inbegriff der Schönheit sehen wollte. Die Berge, Täler und Schluchten wurden zu einem viel bewunderten und häufig abgemalten Schauspiel der Naturgewalten stilisiert. Eine Spielart der Lust am Untergang, die man auch mal hinterfragen darf.

Die Menschheit hat in unseren Breitengraden die Pest und die Cholera erfolgreich besiegt. Die Berge stehen aber noch. Die naheliegende Forderung, man solle doch die Alpen plattmachen, hat momentan vielleicht nicht allzu gute Chancen, realisiert zu werden. Aber sie taucht alle paar Jahre mit erstaunlicher Hartnäckigkeit am Meinungshorizont auf.

Vor Jahren hiess es noch während der Studentenrevolte: «Freie Sicht aufs Matterhorn!» Immerhin wollten die aufmüpfigen Studiosi diesen Toblerone-Gipfel noch stehen lassen. Danach wurde die Parole «Freie Sicht aufs Mittelmeer» ausgerufen. Sie war so attraktiv, dass sich zeitweise das Theater Basel und permanent ein Café am Zürichsee ihrer bedienten. Es ist eine der Utopien von uns Mitteleuropäern, das Mittelmeer von der Zentralschweiz aus sehen und ohne Alpenüberquerung von Basel nach Genua oder Mailand fahren zu können.

Die Forderung steht also im Raum und harrt der Vernehmlassung durch Parteien, Verbände und Gremien. Für die Bergsteigerinnen und passionierten Skifahrer könnte man ja ruhig ein paar Kletterberge und Skipisten stehen lassen. Uns anderen aber wäre der lang ersehnte Durchblick gen Süden zu gönnen.