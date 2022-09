Schiblis Kopfsalat Nichts bleibt ihnen verborgen Wenn einem die eigens gegebene Antwort auf eine Frage des Grosskindes noch lange beschäftigt. Sigfried Schibli Drucken Teilen

Am 28. August, einem warmen, sonnigen Sonntag, standen wir auf dem Balkon und schauten fasziniert an den tiefblauen Basler Himmel. Wir, das waren zwei meiner Enkel, gute vier und noch nicht zwei Jahre alt, und ich (die übrigen beiden Enkel sind erst dabei, das Sitzen zu lernen).

Das bohrende Geräusch von Helikopter-Motoren erfüllte den friedlichen spätsommerlichen Himmel, die Singvögel flogen, durch die übermächtige Konkurrenz verschreckt, wild umher, und wir warteten darauf, bis wieder ein Armee-Helikopter seine Runden drehte und in unser Blickfeld geriet. Die Kinder hatten Freude an den unberechenbaren Flugbewegungen, und ich dachte still für mich: Endlich kann man die Schweizer Armee mal für etwas brauchen!

Da fragte mich das ältere Grosskind, warum diese komischen Flugzeuge überhaupt herumflögen. Erwachsene wissen ja in den Augen von Kindern schlechterdings alles und können über alles Auskunft geben. Dem Mädchen den Zionistenkongress mitsamt der möglichen Gefahr eines Attentats gegen den israelischen Staatspräsidenten oder einer gewaltsamen Demonstration zu erklären, wäre entschieden zu anspruchsvoll gewesen. Für das Kind, aber auch für mich! Ich zog daher eine einfachere, scheinbar kindgerechte Erklärung vor: «Die passen auf und schauen, dass niemand hier unten etwas Dummes anstellt!»

Damit nun hatte ich mir selbst eine Falle gestellt, aus welcher ich mich nicht so leicht befreien konnte. Wie erträgt ein Kind den Gedanken, dass es in allem, was es tut, von einer undefinierbaren Instanz aus der Luft überwacht wird? Fördert das nicht ein Lebensgefühl voller Angst und Gehemmtheit? Können daraus schlimmstenfalls sogar schwere Traumata resultieren? Muss ein Kind nicht auch mal etwas Verbotenes tun dürfen?

Dem anderen Kind eine Sandkastenschaufel wegnehmen oder heimlich an seinem Glacestängel lutschen? Und: Habe ich mit meiner gut gemeinten Erläuterung womöglich den Eindruck vom allwissenden Überwachungsstaat in die Kinderseelen gesät und damit vielleicht auf lange Jahre ein fragwürdiges Staatsbild etabliert?

Auf der anderen Seite dachte ich mir: Ist das nicht dasselbe, was frühere Generationen ihren Kindern eingeschärft haben und was auch ich von meinen Eltern, von Lehrern und Pfarrern einst gehört hatte. Nämlich, dass Gott alles sieht und alles über uns weiss und wir gar keine Chance haben, uns der Kontrolle durch ein strenges Über-Ich (wie Sigmund Freud sagen würde) zu entziehen?

Die Helikopter kreisten noch einige Zeit hoch über unserem Balkon, die Kleinen verloren das Interesse an den tonnenschweren Metallvögeln über der Stadt und wandten sich wieder ihren Puppen und Stofftieren zu. Von denen geht wahrscheinlich nicht die geringste Gefahr einer Traumatisierung aus. In mir aber hatten die Armee-Helikopter noch einige Tage lang die Lufthoheit über meine grossväterlichen Sorgen.

Wahrscheinlich kann man sich auch zu viele Gedanken machen!