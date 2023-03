Schiblis Kopfsalat Rezepte sind auch Literatur Sigfried Schibli ist Musikkritiker und Publizist, Hobbymusiker, Grossvater und Querbeet-Leser. Er nutzt seine Zeit für die Erholung vom Nachdenken – und zum Kochen. Er stösst in Kochbüchern auf so manch sprachliche Trouvaille. Sigfried Schibli Drucken Teilen

Unser Kolumnist mag Kochbücher. Aber nicht nur wegen der darin enthaltenen Rezepte. Bild: Archiv

Es ist nicht meine Lieblingslektüre, aber in letzter Zeit bin ich zu einem regelmässigen Leser von Kochrezepten geworden. Und da macht man – sei es in Büchern, sei es im Internet – so manche Entdeckung.

Nicht nur in der Sache, sondern auch in der Sprache. Mir ist bewusst geworden, dass Kochrezepte eine bedeutende, aber sträflich unterschätzte Gattung der Literatur sind. Im weiteren Sinn zählen sie zur Ratgeberliteratur, denn sie verhelfen einem zu einem besseren Leben. Doch kommen sie ohne den moralisch erhobenen Zeigefinger aus, der etwa in Erziehungs- oder Ernährungsratgebern oft so penetrant wirkt.

So lese ich etwa bei Annemarie Wildeisen: «Die Suppe zugedeckt 12–15 Minuten leise kochen lassen.» Leise kochen! Das ist poetisch und zugleich verständlich ausgedrückt, denn ein Kochvorgang auf niedriger Stufe ist naturgemäss nicht laut. Man könnte geradezu von Synästhesie sprechen, denn genau genommen handelt es sich um die Verschmelzung zweier Sinnesdimensionen, Temperaturen und Geräusche.

Ich bin nahe daran, bei diesem Satz von Musik zu sprechen, und mir kommt das Gedicht «Voyelles» von Arthur Rimbaud in den Sinn: «A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu» … Wann kommt der erste Literaturpreis für ein Kochrezept?

Einen echten Hang zum Dramatischen zeigt ein Rezept für eine vegane Selleriesuppe. Diese «bekommt ihre Cremigkeit durch Hafersahne und bedankt sich bei ihr mit einem knackig-süssen Topping aus gebratenen Apfelstücken und Walnüssen.» Dann «vergnügt sich Knollensellerie mit Pastinaken» – ein Tête-à-Tête, zu dem «Stabmixer Sam» hinzutritt und «alle zusammentrommelt», so dass sich die Hafersahne «um das Gemüse schmiegen» kann. Eine wahre Soap-Opera, dieses Rezept aus dem Internet!

Manchmal bedienen sich Autorinnen und Autoren von Kochrezepten einer abgekürzten Redeweise, die ihren eigenen Reiz haben kann. So lese ich etwa von einer «schnellen vegetarischen Currysuppe» und verstehe sofort, was gemeint ist. Obwohl ja nicht die Suppe schnell ist, sondern ihre Zubereitung. Kochrezepte bieten der sprachlichen Kreativität ein weites Betätigungsfeld. So lese ich in einem Suppenrezept das Wort «Knuspertofu», das nicht nur den Appetit anregt, sondern auch das Sprachgefühl erfreut.

Während die meisten Rezeptautorinnen (warum nehme ich an, das seien meistens Frauen?) einen militärischen Kommandoton pflegen («Die Dörrtomaten auf Küchenpapier trocken tupfen. Anschliessend sehr fein würfeln»), geben einige andere ihrer sprachlichen Fantasie etwas Auslauf. Mal probiert es eine Mia vom «Kochkarussell» mit Jugendsprache («Leute, dieses Rezept ist super easy, gesund UND auch noch kalorienarm»), mal wärmt eine «kuschelige Gemüsesuppe mit Pfeffernuss-Bällchen» das Herz der Älteren. «Ausprobieren und brillieren», ruft uns eine andere Rezeptseite in holprigem Reim zu.

Mit etwas Glück lernt man durch die Lektüre von Kochrezepten fremde Sprachen beziehungsweise Dialekte. So schwärmt wiederum Annemarie Wildeisen in ihrem Rezept für «Grün-weissen Selleriesalat mit Räucherforelle» von ihrem Gericht, das mit dem altbekannten Waldorfsalat «nur wenig gemeinsam hat»: «Klein geschnitten und nicht geraffelt ist der Sellerie besonders ‹chüschtig›.» Was auch immer dieses Adjektiv bedeutet, ich werde das Rezept ausprobieren und dann vielleicht merken, was gemeint war.