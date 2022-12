Schiblis Kopfsalat Wo geht es da zur Autobahn? Unser Kolumnist beobachtet in Basel eine uralte, bei uns längst aus der Mode gekommene Händlermasche. Sie scheint noch zu funktionieren, wenigstens bei älteren Männern, die dringend günstige Herrenanzüge benötigen. Sigfried Schibli Drucken Teilen

Fahrende Händler aus Italien bieten in Basel Herrenanzüge feil. Pixabay

Gibt es etwas Schöneres als Einkaufen? Vor allem, wenn die Kreditkarte komfortabel gedeckt und das Portemonnaie gut mit Geldscheinen, die wir Schweizer liebevoll «Nötli» nennen, gefüllt ist. Allerdings hat das Einkaufen im städtischen Einkaufsgetümmel seine Tücken. Es gibt freche Taschendiebinnen und lästige Bettler, welche die Polizei jeweils in den Wochen vor Weihnachten zu intensiven Warnungen veranlassen.

Mir ist eine andere Form von Kleinkriminalität oder halblegaler Geschäftstätigkeit begegnet, die irgendwie unter dem Radar der Polizei durchschlüpft: der Verkauf von Waren auf offener Strasse – ohne Quittung, Garantie und Mehrwertsteuer. Als ich vor einigen Wochen durch mein Wohnviertel schlenderte, hielt ein Auto mit italienischen Kennzeichen neben mir an, und der Fahrer fragte mich nach dem Weg zur Autobahn in Richtung Italien.

Er komme direkt vom Hotel Trois Rois, wo er irgendeine Kollektion gezeigt haben wollte, und erzählte dann vom Gardasee, wo er zu Hause sei. Ich fühlte mich angenehm an eine Ferienwoche in Limone erinnert und erklärte dem Mann unter Aufbietung meiner bescheidenen Italienischkenntnisse, dass er den grünen Wegweisern in Richtung Luzern folgen solle.

Da zog er ein paar Flacons Parfum aus einer Tasche, die er mir angeblich schenken wollte. Womit er allerdings nur Misstrauen weckte und meinen Drang, nach Hause zu gehen, noch verstärkte.

Das Ereignis wiederholt sich

Wenige Tage später hielt mich ein anderer Italiener auf ähnliche Weise an und fragte mich exakt dasselbe. Auch er kam angeblich aus dem «Trois Rois» und bedankte sich freundlich für meine in schon etwas weniger holprigem Italienisch gegebene Auskunft.

Ich wunderte mich über die Duplizität der Ereignisse und mehr noch darüber, dass mich der Mann nach meiner Kleidergrösse fragte. Er schätzte recht präzis und sagte dann, er hätte zufällig ein paar Herrenanzüge dabei, ob ich nicht mal einen anprobieren wolle. Das wollte ich ebenso zufällig nicht und zog leicht irritiert weiter.

Wieder einige Tage später erzählte mir ein Freund, er habe bei einem fahrenden Händler aus Italien, der ihn in Basel nach dem Weg zur Autobahn gefragt hatte, vier Anzüge für insgesamt 800 Franken erworben. Diese hätten sich zwar nicht wie behauptet als Schneiderarbeiten aus Mailand, sondern als Fabrikware aus Fernost entpuppt, seien aber von ordentlicher Qualität. Ein Schnäppchen allemal.

Jeep mit Como-Kennzeichen

Nachdem ich gestern im Gellert den Parfumverkäufer vom Gardasee in seinem Jeep mit Como-Kennzeichen wieder sah und beobachten konnte, wie er sich gerade an einen potenziellen Käufer heranmachte, wunderte ich mich über gar nichts mehr. Allenfalls darüber, dass diese uralte, bei uns längst aus der Mode gekommene Händlermasche offenbar immer noch funktioniert. Wenigstens bei älteren Männern, die gerade dringenden Bedarf nach günstigen Herrenanzügen haben könnten.