Das Oberdeck der «Thurgau Gold» mit Whirlpool und Brücke.

Taufe war am Terminal St. Johann nicht möglich

Dass Thurgau Travel Basel als Heimathafen wählte, hat auch ganz praktische Gründe. «Für die Gäste aus der Schweiz ist es wichtig», sagt Daniel Pauli-Kaufmann, «dass sie in der Schweiz an Bord gehen können». Die Stadt biete gerade mit dem Terminal St. Johann eine ansprechende Infrastruktur. Die Taufe müsse jedoch am Klybeckquai stattfinden: «Wir hätten im St. Johann für die Lautsprecheranlage keine Bewilligung erhalten.»

Um 14 Uhr gilt es ernst. Ex-Miss-Schweiz Linda Fäh darf am Seil ziehen, an dem die Champagnerflasche befestigt ist. Sie zerschellt wunschgemäss am Bug.