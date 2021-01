Schimpfung

Januar 2021. Mühsam. 2021 kommt und kommt nicht vom Fleck. Von wegen «laufendes Jahr», laufen tut gar nichts, ausser uns die Zeit davon. Wenn ich dermaleinst doch noch im Impfzentrum antraben darf, fände ich es hübsch, noch am Leben zu sein. Aber zuerst kommen halt die Alten dran. Unsere Medien berichten in verdankenswerter Weise im Stundentakt von den Erstimpfungen der Betagten in Berlin, Mümliswil und sogar Zürich, und die maskierten Gesundheitspolitiker geben acht, trotz der Freude übers Blitzlicht den besorgten Unterton in ihrer Stimme aufrechtzuerhalten.

Unsereins weiss nicht: Will man ihnen nun die Daumen drücken oder doch lieber die Ohren langziehen, weil sie zu spät zu wenige zu teure und zu falsche Impfstoffe zum falschen Zeitpunkt in falsch platzierten Impfzentren den falschen Leuten spritzen, die falschen Branchen zum falschen Zeitpunkt mit den falschen Massnahmen drangsalieren und den ganzen Mist auch noch falsch kommunizieren? Das heisst es jetzt ja überall.

Ich belasse es beim Daumendrücken. Sind doch armi Cheibe, und Besserwisser gibt’s auch ohne mich genug. So reiht man sich brav ein in die Warteschlaufe für einen Impftermin, planget auf Frühling und Impfung, rückt laaaaaangsam vor zur Spritzengruppe und wird dabei rechts überholt von einem mutierten Virus mit südafrikanischem Akzent.

Bis man im Sommer an der Reihe ist, ist die 101-jährige Dame, die letztes Jahr als erste Deutsche geimpft wurde, eines natürlichen Todes gestorben, und Impfkritikerinnen protestieren auf der Strasse, weil sie auf einen Youtubel gestossen sind, dessen Statistik besagt, dass nur die allerwenigsten Menschen im Alter von 101 Jahren sterben, was doch wohl beweist, dass die alte Dame mitnichten eines natürlichen Todes starb, sondern von Merkels ruchlosen Schergen totgespritzt wurde, klammheimlich vor den laufenden Kameras der Lügenpresse, meine Fresse, womöglich werde ich noch zum Impfkritiker.

Haben sie uns nicht einst alle gegen Starrkrampf und Kinderlähmung geimpft? Und? Ist nachher jemand krank geworden? Nein? Eben! Wozu sich impfen lassen, wenn man dann doch gesund bleibt?

Entschuldigen Sie diese Kolumne. Sie entstand in Quarantäne. Nach der Impfung schreibt’s vielleicht was Vernünftigeres. Die Hoffnung stirbt zuletzt.