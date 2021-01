Schleppen Zuwanderer Covid ein? Baselbieter SVP-Nationalrätin irritiert auf Facebook

Nachdenklich sei sie, schrieb Sandra Sollberger in einem Facebook-Post. Der Baselbieter SVP-Nationalrätin graust es bei der Vorstellung, dass Menschen, die über die Weihnachts- und Silvestertage zu ihren Verwandten geflogen sind, nicht nur schöne Erinnerungen und Geschenke in die Schweiz zurückbringen, sondern auch Sars-CoV-2-Viren.

Damit nicht genug. Sollberger beklagt auch eine ungerechte Behandlung: «Die Schweiz schliesst im eigenen Land Skilifte, Restaurants, Fitnessstudios … zerstört unsere Wirtschaft und Kultur, (…) wir sagen unsere Weihnachtstraditionen ab. (…) Aber an den Grenzen darf das Virus ungestört in unser Land.» Wenn die Ansteckungen jetzt wieder ansteigen würden, schreibt die Liestalerin auf Facebook weiter, müsse sich niemand wundern. «Wer ist wohl dann wieder schuld?»

Wer wirklich Schuld wäre an einem Wiederanstieg der Covid-19-Erkrankungen, weiss Sollberger. Zumindest könnte man das meinen anhand des Fotos zu ihrem Facebook-Post: ein Screenshot der Ankunftstafel des Euro-Airports mit fünf Flügen, davon vier aus Pristina, Hauptstadt des Kosovo. Der Subtext des Beitrags würde dann in etwa lauten: Die Menschen mit Wurzeln im Balkan sind es, die nach Hause fliegen, sich dort anstecken und bei der Rückkehr das Virus in der Schweiz verbreiten, während wir Schweizer brav daheimbleiben.

14-Tage-Inzidenz ist im Kosovo dreimal tiefer

Der Post, den Sollberger am Sonntag publizierte, wurde fast 300-mal kommentiert. Sollberger musste sich auch Kritik anhören – berechtigte Kritik. «Trotz Homeoffice und allem drumherum wurde ich in der Schweiz mit Corona angesteckt!», hiess es. Oder: «Die aktuelle Lage im Balkan ist deutlich besser und sicherer als in der Schweiz.» Eine Frau bemerkte, es sei «erstaunlich, dass man aus der Schweiz noch irgendwo hinfliegen darf – wir sind die Keimschleudern, nicht die anderen».

In der Tat: Der Kosovo weist eine klar tiefere 14-Tage-Inzidenz als die Schweiz auf. Laut dem European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), auf das auch das Bundesamt für Gesundheit (BAG) verweist, gab es im Kosovo in den Wochen 51 und 52, also vom 14. bis 27. Dezember, im Schnitt 234,69 Fälle pro 100'000 Einwohner. Der Wert in der Schweiz liegt mehr als dreimal höher: bei 748,05 Fällen pro 100'000 Einwohner. Kosovo-Heimkehrer müssen schon seit längerem nicht mehr in Quarantäne. Das BAG strich das Land am 28. September von der Quarantäneliste.