Schliessung Die Basler Fasnachtsstuube lädt zur «Austrinkete» – die Sujet-Beiz schliesst nach vier Jahren vorübergehend Geschäftsinhaber Rolf Tschan sieht sich nach Differenzen mit Mitinitiant Patrick Allmandinger aka «Almi» gezwungen, sein Herzensprojekt in neue Hände zu legen.

Bleiben vorerst leer: die Stühle in der Basler Fasnachtsstuube. Bild: Beat Eglin

Mit seiner Vision, die Basler Fasnacht unter dem Jahr gastronomisch zu bespielen, traf Geschäftsinhaber Ralf Tschan einen Nerv. Gemeinsam mit Mitinitiant und Komödiant «Almi» – bürgerlich Patrick Allmandinger – bewirtete er ab dem November 2019 und auch während der Pandemie Fasnachtshungrige und Heimwehbasler. Gar einen «Showroom» für das Unesco-Weltkulturerbe aus Basel wolle er bauen, wie Allmandinger damals beteuerte.

Damit ist nun Schluss: Die Fasnachtsstuube schliesst per sofort – am 31. März veranstaltet Tschan eine «Austrinkete». Bereits getätigte Reservationen werden jedoch noch durchgeführt. Grund für das überraschende Aus sei das veränderte Verhältnis der beiden Geschäftspartner, schreibt Tschan in seiner Medienmitteilung vom Montag. Die Interessen der beiden würden nicht mehr auf einer Linie liegen – und das ein Jahr bevor man die Zukunft der Zusammenarbeit 2024 einer Standortbestimmung habe unterziehen wollen.

Neuer Beizer gesucht

Die «Erfolgsfaktoren Teamwork, persönliches Engagement, Leidenschaft und Kooperation», wie Tschan schreibt, seien zum Schluss nicht mehr von beiden getragen worden. An seinen Umständen – Tschan habe sich trotz voller Berufstätigkeit stark engagiert – habe sich nichts verändert. Weitere Details wolle Tschan nicht in die Öffentlichkeit tragen, wie er gegenüber der bz betont. Nur so viel: «Ich bedauere es sehr.»

Die Zukunft der Fasnachtsstuube hänge nun davon ab, ob sich ein Interessent finde, der das «Erfolgskonzept» übernehme. «Am liebsten wäre mir, es übernähme ein Gastronom die Beiz vollumfänglich», sagt Tschan. Eine neue Geschäftspartnerschaft könne er sich weniger vorstellen.