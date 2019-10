Es war ein Affront, der schweizweit für Schlagzeilen sorgte: Die Baselbieter EVP-Ständeratskandidatin Elisabeth Augstburger sorgte im Juni mit ihrer Bemerkung in der «Basler Zeitung» über sogenannte Konversionstherapien für Homosexuelle für Empörung. Die Therapien verfolgen das Ziel, Homo- zu Heterosexuellen umzuerziehen. Eine Therapie könne helfen , sofern der oder die Betroffene das wolle, sagte Augstburger damals. Für junge Homosexuelle, die an solche dubiosen Heiler gelangen, werden die Therapien allerdings meist zur Belastungsprobe. Betroffene sprechen von einem enormen Druck, sich entgegen den eigenen Gefühlen anders verhalten zu müssen.

Basler Anlaufstelle ist bereits in Planung

Trotz der Vorstösse wird Seggiani nun selbst aktiv. Gemeinsam mit Johannes Sieber von GayBasel will sie eine Anlaufstelle für sexuelle Minderheiten schaffen. Sieber kennt die Problematik aus seiner Arbeit mit Betroffenen. Dass die sexuelle Orientierung nicht gegeben, sondern eine Wahl und darum veränderbar sei, sei ein Irrtum, der vielen schwierigen Coming-Outs zugrunde liege, so Sieber. «Menschen mit unterschiedlichsten Biografien melden sich bei GayBasel, auch solche, die meinen, sich verändern zu müssen und Versuche in diese Richtung unternommen haben.» Mit ihrem Angebot möchten Sieber und Seggiani vor allem sensibilisieren. Noch befinden sie sich in der Planungsphase des «Regenbogenbüros», ihre Räumlichkeiten haben sie aber bereits bezogen. Und auch der Kanton könnte sich künftige Aufklärungskampagnen vorstellen. Aktuell sei zwar noch nichts Konkretes geplant, da nicht klar sei, wie künftig die rechtlichen Grundlagen aussehen würden, so Ott.

Sicher ist aber: Die Hoffnung auf ein Verbot ist gross. Unterstützt wird das Anliegen selbst von der Basler EVP. Diese äussert sich – anders als Augstburger – eindeutig. Man distanziere sich klar von Konversionstherapien, sagt Präsidentin Brigitte Gysin. «Ein Verbot wäre zu begrüssen.»