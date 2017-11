Am Dienstag wird es laut. Die deutsche Rockband «Die Toten Hosen» spielt in der St. Jakobshalle auf. Mehrere Tausend Fans der Gruppe rund um den charismatischen Frontmann Campino werden in Basel erwartet.

Am Dienstag wird es auch schmutzig. Nicht schmutziger als bei anderen Rockkonzerten, nein, aber der Dreck wird besser zu sehen sein. So chic, so luftig und modern das neue Foyer der St. Jakobshalle auch wirken mag, so unübersehbar ist der kleinste Krümel Dreck, jedes einzelne Haar auf dem hellen Boden: so gesehen während der Swiss Indoors vor rund einem Monat. Kurz nach Einlass waren die blank geputzten Feinsteinzeug-Platten übersät mit Schmutz. Mehrmals am Tag mussten die Putzmaschinen auffahren, und die Equipen sich um den Dreck kümmern. Kaum war der Boden sauber, kamen weitere Tennisfans die ausladende Treppe rauf, und die Schrubberei ging wieder von vorne los. Das Putzpersonal war kurz davor durchzudrehen, wurde gemunkelt.