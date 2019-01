Selten wurde in den vergangenen Jahren ein Abstimmungskampf derart engagiert geführt wie beim bevorstehenden Urnengang zur Spitalfusion. Auch die Spitäler mischen kräftig mit: Die kantonalen Spitäler weibeln für die Fusion, die Privatspitäler machen sich dagegen stark. Dabei wurde gemäss den beiden Gesundheitsdirektoren Lukas Engelberger (BS) und Thomas Weber (SVP) eine rote Linie überschritten.

In einem Schreiben an alle Spitäler in der Region fordern die beiden Regierungsräte diese dazu auf, auf «eine unzulässige Beeinflussung der Meinungsbildung» der Patienten, Besucher und Mitarbeitenden zu verzichten. Sie würden eine öffentliche Aufgabe wahrnehmen und seien zur politischen Neutralität verpflichtet. Über den Brief berichtete das SRF-«Regionaljournal».

Rüffel an Privatspitäler

Obwohl das Schreiben an alle Spitäler gerichtet ist, geht klar hervor, dass sich der Rüffel vor allem an die Privatspitäler richtet. Das zeigen etwa die Beispiele, welche die Regierung moniert: So seien in Eingangshallen und weiteren öffentlich zugänglichen Räumen sehr prominent Abstimmungsplakate und -broschüren aufgestellt und entsprechende Broschüren an Mitarbeitende verschickt worden. Eine qualifizierte Betroffenheit liege aber nur bei denjenigen Spitälern vor, die unmittelbar von der Fusion betroffen seien, so der Regierungsrat – sprich beim Unispital Basel (USB) und Kantonsspital Baselland (KSBL).