Schon wieder neue Pächter im Parkrestaurant Lange Erlen

Die Parterre-Gruppe übernimmt ab 1. Juni die Pacht im Parkrestaurant Lange Erlen. Man habe sich dazu entschieden, mit einem erfahrenen, regionalen Partner zusammen zu arbeiten, teilt Carlos Methner, Präsident des Erlen-Vereins, mit.

Erst im Januar 2019 wurde ein überarbeitetes Konzept samt dem neuen Pächter Robert Leibrecht für das Restaurant präsentiert. «Das Konzept stiess grundsätzlich auf Anklang, doch die starken saisonalen und wetterbedingten Besucherschwankungen stellten eine grosse Herausforderung dar,» so Methner weiter. Die Parterre-Gruppe betreibt in Basel unter anderem die Restaurants Rialto, Atlantis und Parterre One bei der Kaserne.