Schon wieder personeller Wechsel im Arbeitgeberverband: Marc Jaquet gibt seinen Rücktritt bekannt

Marc Jaquet, der Präsident des Basler Arbeitgeberverbands, hat am Neujahrsempfang seinen Rücktritt bekannt gegeben. Bei seiner wie gewohnt launigen Ansprache im Theater Fauteuil, wo die Mitglieder traditionell das Pfyfferli besuchen, stellte der Unternehmer am Dienstagabend sein baldiges Ausscheiden in Aussicht, wie Prime News schreibt.

Für eine Nachfolge sei bereits gesorgt. Vor ein paar Monaten habe man ein Auswahlverfahren gestartet. Der Vorstand wolle bald bekanntgeben, wen er als Nachfolge vorschlägt.

Es ist der zweite Wechsel innert kurzer Zeit im Arbeitgeberverband. Bereits im Dezember wurde bekannt, dass Saskia Schenker das Amt von Barbara Gutzwiller übernehmen wird.