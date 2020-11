Schorenweg-Bewohner müssen bis im Frühjahr ihre Wohnungen verlassen

Es hätte besser nicht inszeniert sein können. Im ersten Stock des Congress Center ging die Schlichtungsverhandlung der Mieterinnen und Mieter des Schorenwegs über die Bühne – und im zweiten Stock lancierten die Gegner des neuen Wohnraumfördergesetzes, über das in Basel am letzten November-Wochenende abgestimmt wird, ihre Kampagne (siehe Textbox). Der wirkungsvolle Auftritt war aber nicht im Sinn des Mieterverbands. Beat Leuthardt, Co-Geschäftsleiter des Basler Mieterverbands, hatte sich für eine Verschiebung starkgemacht. In Corona-Zeiten sei es «unverantwortlich», die im Durchschnitt 85-jährigen Mieter in ein Zimmer zu zwängen.