Schorenweg: Die UNO setzt die Credit Suisse unter Druck – Briefe jetzt öffentlich zugänglich

Die Intervention der UNO-Sonderberichterstatterin wurde im Januar in der Schweiz zwar medial verbreitet. 60 Tage lang war die Kommunikation zwischen den betroffenen Parteien aber vertraulich. Da Farha nach der entsprechenden Frist keine Antwort der Vermieterschaft und des Bundesrates erhalten hatte, wurden die Briefe vom 25. November in der Zwischenzeit auf der Webseite der UNO öffentlich zugänglich gemacht.

Die Reaktionen der Vermieterschaft, der Eigentümer und des Bundesrats sind nach wie vor ausstehend. Es gehöre zu den Menschenrechts-Standards, in Würde und bezahlbar wohnen zu können, äussert sich Leilani Farha in ihrem 10-seitigen Brief an die involvierten Organisationen. In Basel würden die Mieten von heute 1'000 bis 1'700 Franken für 2-, beziehungsweise 3-Zimmerwohnungen «signifikant» steigen, «was für viele der heutigen Mietparteien unbezahlbar» sein werde. Die Mietparteien hätten «keinerlei Garantie erhalten», um später «weiterhin in ihrer oder einer vergleichbaren Wohnung innerhalb der Überbauung zu bezahlbarem Mietzins» wohnen zu können.

Höhere Renditen für das Immobilienportfolio der CS

Ausserdem seien die sanitären Anlagen erst 2002 saniert worden und die Wohnungen in einem guten Zustand, schreibt Farha an die Credit Suisse. Das «Modernisierungsprojekt» am Schorenweg unterstütze ihrer Meinung nach das Bereitstellen von günstigem Wohnraum in urbanen Gegenden in der Schweiz keineswegs. Vielmehr sorge das «Räumen» des Schorenwegs und die damit verbundene Umsiedlung vieler Mieterinnen und Mieter für höhere Renditen auf dem Immobilienportfolio der Credit Suisse.

Mehrere Mieterverbände in Basel hätten den Kanton dazu aufgefordert, die beiden Hochhäuser zu kaufen und Sozialwohnungen daraus zu machen. Farha zweifelt in ihrem Schreiben aber den politischen Willen des Kantons Basel-Stadt an, eine befriedigende Lösung für die betroffenen Mieterinnen und Mieter zu finden. Sie zeigt sich besorgt darüber, dass die Credit Suisse den «negativen Auswirkungen ihrer Aktivitäten rund um den Schorenweg nicht genug Beachtung schenke». Selbiges gelte für die Wincasa, welche die beiden Hochhäuser am Schorenweg verwalte. Die UNO-Sonderberichterstatterin forderte die Credit Suisse in ihrem Schreiben auf, «alle erforderlichen Massnahmen zu ergreifen, um zu verhindern, dass das Recht der betroffenen Mieterinnen und Mieter auf angemessenen Wohnraum verletzt wird».