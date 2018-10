Erst hatte Martin Reidiger gar nicht übersetzen wollen. Der Rheinpegel ist seit Tagen zu tief, um sicher von einem Ufer ans andere zu gelangen, ohne wie wild rudern zu müssen. Mit einem vollen Boot, dachte der Fährimaa, könne es aber klappen. Es klappte schlecht: Wenige Meter vor dem Ziel machte die Fähre keinen Wank. Die Schulklasse an Bord wurde bereits ungeduldig. Da lief Berufskollege Markus Schneider zufällig vorbei und erkannte die missliche Lage des Fährimaas. Als Immer-Schwimmer packte Schneider beherzt seine Badehose aus und stieg in den Rhein. Mit einem Weidling überbrückte er von der Fähri zum Steg und liess die Schüler hinüber zum Ufer laufen.

Diese Szene hat sich vergangene Woche zugetragen. Sie steht beispielhaft für die Situation, wie sie sich derzeit am Basler Rhein präsentiert. Es hat zu wenig Wasser. Besonders blöd trifft es die Wildmaa-Fähre zwischen Solitude und St. Alban. Der Grund dafür liegt am Boden des Rheins: Die Schweizerischen Rheinhäfen und das Basler Tiefbauamt baggern derzeit die Schifffahrtsrinne aus. Mit dem Aushub gestalten sie die Uferzone um. Dabei sollen Buhnen und Inseln für die Fische, für die Sonnenanbeter hingegen ein kleiner Strand entstehen. Den Projektverantwortlichen war bewusst, dass diese Umgestaltung den Flusslauf in der Uferzone verändern wird, sie suchten deshalb im Vorfeld das Gespräch mit verschiedenen Nutzern. Doch mit diesen Auswirkungen hatte wohl niemand gerechnet.