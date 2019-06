Es war eine erschreckende Erkenntnis: Jede fünfte Frau in der Schweiz, die älter als 16 Jahre ist, hat bereits einen sexuellen Übergriff erlebt. So das Resultat einer Studie, welche Amnesty International Mitte Mai veröffentlicht hat. 4500 Frauen wurden für die repräsentative Umfrage befragt. Mehr als jede Zehnte berichtete, vergewaltigt geworden zu sein. Seither bewegt das Thema die Schweiz. Das zeigte auch die grosse Resonanz des Frauenstreiks: Am vergangenen Freitag nahmen allein in Basel 40'000 Personen an der Demonstration teil, um auf Missstände zwischen den Geschlechtern aufmerksam zu machen.

Nun setzen sich Basler Politiker und Politikerinnen für konkrete Massnahmen ein. Basta-Grossrätin Beatrice Messerli hat gemeinsam mit Mitgliedern aus der SP und der GLP eine Motion eingereicht, welche für Basler Schulen Projektwochen zu sexueller Gewalt vorsieht. Der Regierungsrat solle innerhalb eines Jahres ein Konzept erarbeiten lassen, welches Selbstverteidigungskurse für Schülerinnen beinhaltet. Parteiübergreifender Zuspruch Die Forderung erhält parteiübergreifend Zuspruch. Zu den Mitunterzeichnerinnen gehört auch die jüngste Grossrätin des Kantons, Jo Vergeat von den Jungen Grünen. «Ich hätte in der Schule gerne gelernt, mich in unangenehmen Situationen zu wehren», sagt die 25-Jährige gegenüber der bz. «Als junge Frau ist man immer wieder mit Angst und Unwohlsein konfrontiert, wenn man alleine unterwegs ist.» Mit vierzehn Jahren sei sie von ihrer Mutter in einen Selbstverteidigungskurs geschickt worden. «Eine gute Erfahrung», wie sie heute sagt. Auch bei bürgerlichen Frauen findet die Idee Unterstützung. «Ich habe selbst vor zwei Jahren einen Selbstverteidigungskurs besucht», so GLP-Grossrätin Esther Keller. «Wenn ich heute nachts alleine unterwegs bin, fühle ich mich sicherer als zuvor.» Sie finde es sinnvoll, ein entsprechendes Angebot in der Schule zu schaffen. Und auch Martina Bernasconi von der FDP begrüsst den Vorschlag: «Ich finde die Motion richtig und hätte sie auch unterschrieben, wenn ich gefragt worden wäre.» Die Forderung der Motionärinnen, ein Konzept zu sexueller Gewalt und Selbstverteidigung zu erstellen, sei berechtigt.

