Schulen Brisanter Vorschlag nach Hitze-Woche: Basler Sommerferien sollen verschoben werden In Basel ist eben eine zweiwöchige Hitzeperiode mit Temperaturen über 30 Grad zu Ende gegangen. Für viele Kinder war der Schulstart dieses Jahr besonders schwierig. Nun fordert GLP-Grossrätin Sandra Bothe-Wenk vom Kanton neue Massnahmen im Umgang mit der Hitze an Schulen.

Bild aus alten Zeiten: Am Kirschgarten-Schulhaus in Basel erhielten die Schüler am 17. Juni 2002 hitzefrei. Bild: Markus Stuecklin/Keystone

Basel hat gerade eine heftige Hitzewelle hinter sich. An den Schulen ging derweil der Unterricht trotz schwieriger Situationen weiter. «Viele Kinder und Jugendliche hatten diese Woche das ganz normale Schulprogramm – und das bei teilweise über 30 Grad im Klassenzimmer», sagt GLP-Grossrätin Sandra Bothe-Wenk, die selber als Leiterin eines Kindergartens tätig ist. Angesichts der Zunahme solcher Hitzeperioden fordert Bothe-Wenk nun, dass der Kanton auch hier auf den Klimawandel reagiert.

Oft ist es nach den Sommerferien heiss

Fordert vom Kanton spezifische Hitze-Massnahmen für die Schulen: GLP-Grossrätin Sandra Bothe-Wenk. Bild: zvg

Unter anderem soll die Regierung die Schulferienzeiten überprüfen: Laut Bothe-Wenk fallen Hitzewellen oft in die Zeit nach den Sommerferien; die Meteorologen haben die Hundstage, die vom 23. Juli bis zum 23. August dauern, als heisseste Zeit des Jahres ermittelt. Doch was genau tun? Die Ferien um eine oder zwei Wochen nach hinten verschieben – was allerdings bedeutet, dass der Bündelitag im Extremfall erst auf Mitte Juli fällt? Die Sommerferien auf Kosten anderer Ferien verlängern? «Ich habe keine fixfertige Lösung parat», räumt Bothe-Wenk ein. Wichtig sei ihr, dass die Ferienzeiten nun mal genauer unter die Lupe genommen werden.

Doch das ist nicht alles: Die Regierung soll die Schulen des Kantons auf ihre Hitzetauglichkeit untersuchen, fordert Bothe-Wenk in ihrem Vorstoss, welcher der bz vorliegt. Die Basler Schulen sind heute baulich und technisch sehr unterschiedlich ausgestattet. Erst kürzlich sorgte der Umbau der Sekundarschule Pestalozzi für Furore: Das über hundert Jahre alte Gebäude hat einen Windturm erhalten, der wie eine natürliche Klimaanlage für die Schulräume funktioniert. In nicht sanierten und schlecht isolierten Schulhäusern hingegen sei zuletzt die Innentemperatur nicht mehr viel tiefer gewesen als die Aussenhöchsttemperaturen.

Das Basler Pestalozzi-Schulhaus wird mit auf dem Dach stehenden Windtürmen ohne Elektronik belüftet. Bild: Severin Bigler

Hitzefrei ist keine Option (mehr)

Dieselbe Bestandesaufnahme fordert Bothe-Wenk für die Ausstattung und Gestaltung der Pausenhöfe. Seien genügend Bäume und Schatten vorhanden? Könnten im Umfeld der Schulplätze Sonnensegel montiert werden? Ihr sei bewusst, dass nun nicht jeder Pausenplatz zur Grünfläche umgestaltet werden könne – auch weil auf den Plätzen Sportarten betrieben werden, die auf glatte Flächen angewiesen seien. «Doch aus meiner Sicht sind zu viele Flächen versiegelt», findet Bothe-Wenk.

Hitzefrei, wie dies die Basler Schulen bis 2003 kannten, ist für die Bildungspolitikerin hingegen keine Option. Erfahrungen hätten gezeigt, dass dies aus Sicht des Gesundheitsschutzes für die Kinder nicht besser sei. «Diese gehen dann in der Freizeit raus an die Sonne und holen sich einen Sonnenstich», sagt sie. Zudem wäre heute mit den Tagesstrukturen und dem noch höheren Anteil berufstätiger Eltern hitzefrei organisatorisch beinahe ein Ding der Unmöglichkeit.