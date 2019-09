Beim mutmasslichen Schützen handelt es sich um einen 31-jährigen Schweizer. Er wurde von der Baselbieter Polizei in Münchenstein festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft, wie die Basler Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilte.

Der 31-jährige Schweizer soll am späten Abend des 22. Juni an der Brombacherstrasse im Kleinbasel mit einer Handfeuerwaffe auf zwei ihm bekannte Mazedonier im Alter von 25 und 29 Jahren mehrere Schüsse abgefeuert haben. Dabei wurde der 29-Jährige verletzt. Der Grund der Tat habe bisher nicht geklärt werden können, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Weitere Ermittlungen seien im Gang.