Schutzraum und Hochwasser Der Zivilschutz Basel-Stadt probt den Ernstfall Als der Krieg in der Ukraine begann, fragten sich viele Menschen: Wo ist im Ernstfall eigentlich mein Schutzraum? Der Zivilschutz Basel-Stadt übt am Donnerstag diese Zuweisung und am Freitag den Kampf gegen Hochwasser.

Zivilschützer üben in Basel die Zuteilung der Schutzräume für die Bevölkerung. Symbolbild: Zvg

Der Zivilschutz führt am Donnerstag und Freitag zwei Übungen durch. In den Wiederholungskursen wird die Zuweisung von Schutzräumen in der Grossbasler Innenstadt und den Quartieren Bachletten, Gotthelf, Iselin und St. Johann erprobt. Sogenannte «Blockzettel» werden an zahlreichen Liegenschaften angebracht. Der Zivilschutz bittet, dass die Anwohner und Anwohnerinnen diese Zettel hängen lassen, da sie für die Übung benötigt werden.

So sehen die Blockzettel aus, welche für die Übung benötigt werden. Bild: JSD Basel-Stadt

Als im Februar 2022 Russland die Ukraine angriff, rückten die Schutzräume und deren Zuteilung wieder in das Bewusstsein der Bevölkerung, schreibt das für den Zivilschutz zuständige Basler Justiz- und Sicherheitsdepartement in einer Medienmitteilung. Der Zivilschutz reagiert mit dieser Übung nun darauf.

Ebenfalls erprobt der Zivilschutz den Umgang mit Hochwasser. Am Kleinbasler Rheinufer kann es deshalb am Freitag zwischen 7 Uhr und 17 Uhr im Bereich des Unteren Rheinwegs zwischen der Unterführung Mittlere Brücke und der Kreuzung Leuengasse sowie im Klingeltalgraben zwischen Unterem Rheinweg und Breisacherstrasse zu Verkehrsbehinderungen kommen. Im Juli 2021 musste der Zivilschutz das bislang letzte Mal wegen Hochwasser am Rhein einen Einsatz leisten. (bz)