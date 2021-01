Schwache Resonanz und viel Skepsis: Fasnacht in der Unterführung statt auf der Laterne

Mit der Idee gelangte das Tiefbauamt an das Fasnachts-Comité. Dieses wiederum informierte vor rund zwei Monaten die Cliquen, damit diese ihre Laternenmaler ins Bild setzen können. «In diesen schwierigen Zeiten ist es besonders wichtig, Verantwortung zu übernehmen», schrieb das Comité an die Obfrauen und Obmänner. Denn die Finanzierung der unterirdischen Kunstwerke muss von den Cliquen kommen.

Im vergangenen Jahr kamen ihre Laternen nicht zum Einsatz, für dieses Jahr müssen sie gar nicht erst welche malen. Die Fasnachtskünstlerinnen und -künstler durchleben schwierige Zeiten. Das ist auch dem Basler Tiefbauamt bewusst. Es bietet ihnen deshalb die Unterführungen an der Zürcherstrasse im Breite-Quartier und beim Bäumlihof zur Gestaltung an. Die Idee dafür kam aus der Fasnachtsszene und stiess beim Amt auf offene Ohren, verrät Mediensprecherin Sarah Mesmer. Es sei auch ein Mehrwert für den Kanton und die Bevölkerung, wenn eine Unterführung farbig statt grau ist. «Eine Win-win-Situation.»

Für Pascal Joray kommt das Projekt zum falschen Zeitpunkt. «Ich finde die Idee aber grundsätzlich gut, dass der Kanton an öffentlichen Wänden für Kunst Hand bietet.» Auch Stephan Udry, im «normalen» Beruf Lehrer und an der Fasnacht Laternenmaler für die Seibi-Mysli, gefällt das Vorhaben, melden werde er sich aber nicht. Wie andere wird auch er von seiner Clique und anderen Institutionen mit kleineren Aufträgen unterstützt. Udry sieht in der Finanzierung des Unterführungsprojekts ein mögliches Hindernis. «Die Cliquen haben in dieser Zeit selbst zu kämpfen.»

Ausstellung auf dem Münsterplatz

Auch funktioniert der Informationsfluss nicht überall optimal. Grafikerin Mirjam Pierig von der Brainheart GmbH, die jedes Jahr Laternen für zwei Stammvereine malt, wurde von «ihren» Cliquen nicht informiert, erfuhr vom Projekt aber immerhin durch das Fasnachts-Comité. «Die Idee ist herzig und gut. Aber wer will jetzt schon bei diesen Temperaturen eine Unterführung bemalen?» Zudem wäre es toll gewesen, man würde die Unterführungen zusammen mit Kindern gestalten, um diese mit der Fasnacht in Kontakt zu halten.