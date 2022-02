Horizon Europe: Erfolg für die beiden Basel in Bern

Wichtiger Etappensieg der beiden Basel in Bern im Ringen um das Forschungsprogramm Horizon Europe: Die ständerätliche Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur (WBK) unterstützt mit 11 zu 2 Stimmen die Standesinitiativen von Baselland und Basel-Stadt, die eine Vollassoziierung der Schweiz an Horizon per 2023 fordern.