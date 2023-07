Schweizer Cup Leichtes Los für den FC Basel, leise Enttäuschung in Kleinhüningen Die erste Runde der 99. Auflage des Schweizer Cups bringt für den FCB einen Ausflug an den Neuenburgersee. Ebenfalls auswärts muss Cup-Dauerbrenner Black Stars ran, während dem VfR Kleinhüningen mit Xamax nicht das ganz grosse Los vergönnt ist.

Stolzer Drittligist: Goalie Semir Erovic nimmt als Captain des VfR Kleinhüningen die Basler-Cup-Trophäe in Empfang. Zusätzlicher Lohn ist das Erstrundenlos im Schweizer Cup. Bild: Edgar Hänggi

Leichtes Los im Schweizer Cup für den FC Basel, ein unbequemes für die Black Stars und nicht der ganz grosse Namen für Kleinhüningen – in der ersten Runde, die vom 18. bis 20. August gespielt wird, fährt der FCB an den Neuenburgersee zum Zweitligisten FC Saint-Blaise.

Der VfR Kleinhüningen schrammte bei der Auslosung am Montagabend knapp am Hammerlos FCB vorbei, darf sich jedoch über Xamax Neuchâtel und damit einen renommierten Namen des Schweizer Fussballs freuen, auch wenn die Neuenburger nur haarscharf dem Abstieg aus der Challenge League entkommen sind.

Kleinhüningen hatte erst unlängst mit dem Gewinn des Basler Cups für regionales Aufsehen gesorgt. Nach dem Aufstieg 2022 in die 3. Liga war es der zweite grosse Erfolg für Trainer Mergim Bajraktari. Der war in jungen Jahren beim FC Basel ausgebildet worden, spielte für Albaniens Junioren-Nationalteam und ist eng mit Granit Xhaka befreundet, mit dem er im St. Johann-Quartier aufwuchs. Xhaka hat vergangenen Sommer auch einen Teil seiner Trainerausbildung beim VfR absolviert.

Granit Xhaka 2022 zu Gast beim VfR Kleinhüningen. Bild: Edgar Hänggi

Reaktion der Mannschaft: «Da liegt was drin»

Die Auslosung verfolgten Vereinsvertreter am Montag gemeinsam im Klubhaus auf dem Sportplatz Schorenmatte. Eine «leise Enttäuschung» sprach aus ihnen, als die Würfel gefallen waren. «Wir waren lange im Pott und haben auf einen ganz Grossen gehofft», so VfR-Präsident Massimo Pieri. Die erste Reaktion aus der Mannschaft lautete – mit einem Augenzwinkern: «Da liegt etwas drin für uns.»

Wo gespielt werden wird, ist offen. Vermutlich nicht im Hirzbrunnenquartier, da die Sportanlage die Anforderungen des Sicherheitsdispositivs wohl nicht hergeben wird, auch wenn nicht die ganz grosse Kulisse zu erwarten ist. Alternativen sind die Schützenmatte, der Rankhof oder das Leichtathletikstadion.

Der FC Black Stars aus der 1. Liga (Platz 5 in ihrer Gruppe) bekommt es bei seiner sechsten Cup-Teilnahme in den letzten zehn Jahren auswärts vor den Toren von Delémont mit dem gleichklassigen FC Courtételle zu tun, der in der abgelaufenen Saison den Aufstieg in die vierthöchste Liga geschafft hat.