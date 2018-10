Auf der A5 auf Höhe der Anschlussstelle Bad Krozingen ist es am Freitagvormittag, gegen 11.30 Uhr, zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Laut Angaben der Polizei waren zwei Lastwagen beteiligt.

Nach jetzigem Stand befuhr einer der beiden Lastwagen an der dortigen Anschlussstelle auf die Autobahn auf, wobei er mit dem auf der Durchgangsfahrbahn fahrenden Lkw kollidierte. Einer davon war mit Sand beladen, der komplett auf der Autobahn verteilt wurde. Der zweite Lastwagen hängt gegenwärtig in der Böschung mit dem Auflieger quer auf der Fahrbahn. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Wegen des Unfalls ist die Autobahn derzeit in Fahrtrichtung Karlsruhe für voraussichtlich mehrere Stunden gesperrt. Aus diesem Grund wurde eine zusätzliche Ableitung eingerichtet. Zwischenzeitlich hat sich ein Rückstau von über 30 km bis hinter Müllheim-Neuenburg gebildet.

Beide Lastwagen müssen mit einem Kran geborgen werden. Die Dauer der Bergung wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Polizei bittet ortskundige Fahrer, das Gebiet weiträumig zu umfahren, bzw. über Frankreich auszuweichen.

Über Art und Ausmass der Verletzungen der Fahrer kann noch keine Auskunft gegeben werden.

Aktuelle Polizeibilder: