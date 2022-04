Schwimmbad Baden statt Bühnenspektakel: Ein Olympiabecken im Musical-Theater Den Vertrag mit dem Musical-Theater hat der Kanton auf Ende 2024 aufgelöst. Einziehen soll danach ein Hallenbad inklusive 50-Meter-Schwimmbecken. Dies könnte allerdings dazu führen, dass in Basel keine Musicals mehr durchgeführt werden, befürchtet ein Veranstalter.

Das Olympiabecken soll kommen: 2029 soll das Hallenbad im Musical-Theater bezugsbereit sein. zvg

Der Wunsch nach einem ganzjährig zugänglichen 50-Meter-Schwimmbecken treibt Basel bereits seit vielen Jahren um. Erst vor zwei Monaten hat ein Komitee nach rund einem Jahr Unterschriftensammlung eine Initiative für ein solches Olympiabecken eingereicht.

Unterstützerinnen und Unterstützer dürften sich nun freuen: Wie die Regierung am Dienstag mitteilt, soll am Standort des heutigen Musical-Theaters ein Hallenbad mit einem Olympiabecken gebaut werden. «Für mich ist heute ein grossartiger Tag», sagt denn auch Roger Birrer, Präsident des Schwimmvereins beider Basel, am Dienstag auf Anfrage:

«Es ist ein Schritt in die richtige Richtung.»

Aber es sei auch klar, dass nach der Bewilligung des Planungskredits durch die Regierung «noch ein langer Weg bevorsteht». Besonders wichtig sei ihm, dass der Schwimmsport sein Know-how bei der Detailplanung einbringen kann und sämtliche Bedürfnisse – auch von der breiten Bevölkerung – berücksichtig werden.

Das Musical-Theater als Standort für die Schwimmhalle hat laut Regierung die beste Bewertung erhalten. Den Mietvertrag mit dem Musical-Theater hat der Kanton als Eigentümer auf Ende 2024 in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst, wie es in der Mitteilung heisst. Vorgesehen für das neue Hallenbad seien neben dem 50-Meter-Becken ein Sprungbecken, ein Attraktionsbecken, Wasserflächen für Kinder und eine Besuchertribüne. Zudem sei eine Kombination mit weiteren Nutzungen, wie etwa ein Café und Läden möglich.

Bezug könnte 2029 erfolgen

Der Regierungsrat hat eine Planungspauschale von 200'000 Franken zur Abklärung der baulichen Machbarkeit und der Kosten für die Realisierung bewilligt. Über den Projektierungskredit wird der Grosse Rat entscheiden, sobald die Machbarkeitsstudie vorliegt. Nach aktuellem Kenntnisstand könnte der Bezug des Hallenbades 2029 erfolgen.

Allerdings sind nicht alle mit den Plänen zufrieden: Etwa Thomas Dürr, Geschäftsführer von Act Entertainment, befürchtet weitreichende Folgen. Nach eigener Angabe habe er bisher rund 1'500 Shows im Musical-Theater durchgeführt. Er sagt:

«Jede Stadt wäre froh, so ein Theater zu haben und Basel macht eine Schwimmhalle draus. Das ist mir unverständlich».

Er befürchtet, dass hochwertige Kulturveranstaltungen auf Zürich ausweichen werden. Denn: «Es gibt in Basel keine Ausweichmöglichkeit, gerade für grössere Musicals oder Ballett. Das heisst: Ab 2025 wird es in Basel keine Musicals mehr geben».

Die Initiative für ein 50-Meter-Becken wurde derweil aus den unterschiedlichen politischen Lagern unterstützt. Birrer glaubt: «Jeder und jedem im Grossen Rat ist inzwischen bewusst, dass der Kanton Basel-Stadt zu wenig Wasserfläche hat.» Er ist überzeugt, dass sich mit dem vorliegenden Projekt auch Kritiker an Bord holen liessen. Einerseits wegen des Standorts in der Stadt, aber auch, da bei der Umsetzung auf die Umwelt geachtet werden soll. Wie die Regierung schreibt, können Teile des Gebäudes für das Hallenbad weiterverwendet werden.