Schwingfest Debakel abgewendet: Doch keine Volksabstimmung über Kantonsbeitrag fürs «Eidgenössische» in Pratteln Wende in der Diskussion um das drohende Finanzdebakel beim Eidgenössischen Schwingfest 2022: Private springen mit weiteren Geldern ein. Damit wird das Referendum gegen den vom Landrat gesprochenen Beitrag des Kantons Baselland von 180'000 Franken hinfällig.

Doch noch ein versöhnliches Ende: OK-Mitglieder stossen am Esaf mit Regierungsrat und OK-Präsident Thomas Weber an. Bild: Georgios Kefalas/Keystone

Das war ein zäher Schlussgang - aber einer, der letztlich noch ein glückliches Ende gefunden hat: Das OK des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests (Esaf) 2022 in Pratteln kann nun doch eine ausgeglichene Rechnung präsentieren und sämtliche offenen Rechnungen innerhalb der Zahlungsfristen begleichen.

Wie aus einer Mitteilung des Esaf-OK vom Montagnachmittag hervorgeht, haben Privatpersonen weiteres Geld eingeschossen. Man wolle den OK-Mitgliedern die Belastung durch einen unnötig langen politisch-medialen Prozess nicht zumuten, begründeten die privaten Spender ihre Hilfeleistung.

Baselbieter Landrat stimmte Beitrag nur mit Zähneknirschen zu

Noch Ende Januar war von einem Defizit von 3,8 Millionen Franken die Rede, das durch zusätzliche Beiträge von Sponsoren und Partner auf noch eine halbe Million gedrückt werden konnte. Dafür hätte - so der Antrag des Esaf-OK an die Regierung - der Kanton Baselland aufkommen sollen.

Nach Abzug bereits geleisteter Beiträge hätte dieser letztlich noch 180'000 Franken zusätzlich einschiessen müssen. Der Landrat hat nach einer kontroversen Debatte und begleitet von heftigen öffentlichen Diskussionen Mitte Februar die zusätzliche Finanzspritze abgesegnet. Dagegen haben Privatpersonen das Referendum angekündigt.

Doch noch während die Gegner am Unterschriftensammeln sind, kommt nun die Meldung über den «erfolgreichen Abschluss» des Schwingfests. Das OK wird nun seinen Finanzantrag an die Baselbieter Regierung zurückziehen; das Referendum wird damit gegenstandslos. Das Esaf-OK wird am kommenden Sonntag der Abgeordnetenversammlung des Eidgenössischen Schwingerverbands den Schlussbericht vorlegen.

Eidgenössischer Schwingerverband verzichtet auf Teil der Ticketeinnahmen

Der Eidgenössische Schwingerverband zeigt sich in der gemeinsamen Mitteilung mit dem Prattler Fest-OK sehr froh und dankbar über die getroffene Lösung. Er hat seinerseits beschlossen, auf einen Drittel der ihm laut Pflichtenheft an sich zustehenden prozentualen Ticketabgaben zu verzichten. Dies werde sich auf die Rechnung 2023 des nationalen Verbands auswirken, betont dieser.

Der Schwingerverband will zudem Lehren aus dem finanziellen Fast-Debakel beim Esaf 2022 ziehen: Es müssten Kriterien wie die Grösse des Anlasses, die Verkehrsanbindung und die topografische Lage vermehrt ins Zentrum der Überlegungen rücken.