Das Theater Basel eröffnet seine Saison mit einer Revolutions-Oper. «Al gran sole carico d’amore» sorgte bei seiner Uraufführung 1975 an der Mailänder Scala für vehemente Proteste. Die Christdemokraten attackierten die Aufführung als kommunistische Wahlveranstaltung. Das lag nicht nur am Inhalt, sondern auch am Komponisten. Luigi Nono, bei der Uraufführung 51 Jahre alt, war seit den Fünfzigerjahren aktives Mitglied der kommunistischen Partei Italiens und war ein Freund des kommunistischen Präsidenten Giorgio Napolitano.

Gemeinsam mit den Komponisten Karlheinz Stockhausen, Luciano Berio und Pierre Boulez gehörte Nono zur Nachkriegsavantgarde. Der Komponist stellte seine Opern explizit in den Dienst des Klassenkampfs. Die Grundidee zu «Al gran sole carico d’amore» beschrieb er so: «Sie zeigt die Kontinuität der weiblichen Präsenz im Leben, im Kampf, in der Liebe; das Gestern, das Heute, das Morgen – übereinander gelagert, vorwegnehmend und fragmentiert.»