Sebastian Frehner zum bürgerlichen Wahl-Debakel: «Die Strategie der FDP war desaströs»

SVP-Nationalrat Sebastian Frehner wurde am Wahlsonntag in Basel-Stadt abgewählt. Ganz aus der Politik zurückziehen will er sich nicht. «Dass ich abgewählt wurde, ist natürlich nicht schön. Für mich bricht jetzt aber nicht die Welt zusammen. Ich habe nun mehr Zeit für meine Familie, ohne die Doppelbelastung.»