«Sehr bitter für die Gastronomie»: Basler Gewerbeverband kritisiert neue Regeln

Mit den Massnahmen, die der Kanton Basel-Stadt am Freitagnachmittag bekannt gegeben hat, zeigt sich der Gewerbeverband Basel-Stadt unzufrieden - in einer Medienmitteilung kritisiert er «den erneuten Lockdown von ganzen Teilen der Wirtschaft». Der wirtschaftliche Schaden in Basel-Stadt sei enorm.

Während man verstehe, dass der Kanton versucht, die Situation besser in den Griff zu bekommen, sei kritisch zu beurteilen, dass dies zulasten der Wirtschaft geschieht. Für die Gastronomie sei das besonders bitter: Unternehmerinnen, Unternehmer und Mitarbeitende hätten grossen Aufwand investiert, um Schutzkonzepte zu erstellen und diese umzusetzen - diese würden mehrheitlich gut funktionieren. «Der Gewerbeverband Basel-Stadt bedauert, dass dieser Weg nicht weiterverfolgt wird und eine Kehrtwende erfolgt. Absurd ist, dass nun in der kleinräumigen Region Basel wieder unterschiedliche Regimes gelten – zulasten der baselstädtischen Unternehmen.»

Der Gewerbeverband fordert Massnahmen, die längerfristig umgesetzt werden können, ohne dass die Wirtschaft partiell geschlossen werden muss. Mit dem Lockdown einzelner Branchen würde auch der Bedarf nach Unterstützungshilfen stark ansteigen. Gewerbedirektor Gabriel Barell fordert deshalb, dass die Wirtschafts- und die soziale Krise in der Abwägung ebenso stark gewichtet werden wie die Gesundheitskrise. Man erwarte ausserdem, dass die Massnahmen so rasch wie möglich wieder rückgängig gemacht werden, sobald sich die Situation entspannt.