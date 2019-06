Umstritten

Im vergangenen Jahr wollte der Künstler Sislej Xhafa eine Kuhherde aus dem Kosovo herbringen und an der Unlimited ausstellen. Diesen Vorschlag konnte Kurator Gianni Jetzer nicht umsetzen (Interview mit der Schweiz am Wochenende), unter anderem, weil man keine Tierschützer auf den Plan rufen wollte. Dieses Jahr nun stellt die Unlimited ein Werk von Xhafa aus. Es könnte auch Proteste auslösen, stellt der Künstler doch einen leibhaftigen Eierverkäufer aus Havanna aus. Gehts noch? Hat man hier und da einige Leute an der Preview ausrufen gehört. Wird da ein Mensch blossgestellt, wie der Affe im Zolli? So fühle er sich nicht, sagt der Mann aus Havanna. Der Künstler habe seinen Laden in Kuba mehrmals besucht und ihn dann gefragt, ob er hier an der Kunstmesse sitzen wolle. Gerne, sagte der Mann. Und sitzt jetzt hier. (mac/nao)

__________

Pop-up Restaurant am Claraplatz